Vogelgriep bij hobbyboer Heeten: eigenaren kijken geëmotioneerd naar ruiming

De eigenaren zien geëmotioneerd toe hoe hun zwanen, eenden en andere vogels worden gedood. Bij de dieren is de hoogpathogene H5-variant van het virus vastgesteld. In een straal van tien kilometer rond het erf is daarom een vervoersverbod ingesteld.

Compassie van burgemeester

Burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte heeft contact gehad met de getroffen vogelhouder. Ook hij heeft gezien dat er veel emoties zijn op het Heetense erf. Door het vervoersverbod worden 36 pluimveebedrijven in de omgeving getroffen. Dadema zegt dat hij ook hen wil bijstaan en wil bemiddelen in het contact met het ministerie als dat nodig is.

Alle 665 vogels worden geruimd (Foto: News United / Arnold Roolvink)

Wat is vogelgriep?