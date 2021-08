Tbs met dwangverpleging voor Zwollenaar die tijdens psychose agent in been beet

Een man uit Zwolle is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man werd op 16 maart met veel geweld aangehouden door een arrestatieteam in zijn flat aan de Wolthuismarke. Hij had op dat moment last van een psychose.

De politie was gebeld omdat de 45-jarige man op zijn balkon stond te schreeuwen en dreigementen uitte. Omdat de man eerder ook al eens met messen in zijn hand tekeer ging tegen politiemensen werd besloten om een arrestatieteam (AT) in te zetten.

Agenten van het AT gooide zogenoemde flashbangs, een soort handgranaat die alleen een harde knal en felle lichtflits geeft, vanaf het balkon naar binnen. Ook werd een een politiehond de flat ingestuurd. Tevergeefs: de verwarde man greep het beest vast bij de kop waardoor het niets meer kon.

Oersterk

Ook tasers die vervolgens werden gebruikt haalden niets uit: de man was oersterk in zijn psychose. Hij beet ook een agent hard in zijn been. Daarop werd geschoten, waarbij de 45-jarige gewond raakte aan zijn bovenbeen.

De man heeft al sinds zijn vroege jeugd last van psychoses. Hij werd in zijn leven al meermaals gedwongen opgenomen maar dat heeft de problemen nooit opgelost. De enige oplossing is een tbs met dwangverpleging, iets waar de Zwollenaar het tijdens zijn rechtszaak helemaal mee eens was.