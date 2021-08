De Mooiste Modderpoel van Nederland ligt wéér in Overijssel

De prijs voor de mooiste modderpoel wordt jaarlijks uitgereikt door Wakker Dier.

"Kijk eens hoe relaxed ze erbij liggen." Tevreden kijkt Lauwrens naar zijn varkens die zich lekker in de modder wentelen. "De dieren zijn veel rustiger dan toen ze nog de hele dag in de stal zaten. Deze dame hier kon best agressief zijn, en moet je zien hoe tevreden ze er nu bij ligt."

Een tevreden varken van Lauwrens Sterken (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Zelf gemaakt"

De varkens hebben de poel eigenlijk zelf aangelegd", lacht Lauwrens, "het begon met een klein poeltje maar al gauw wilden ze er met meer in, en dan gaan ze gewoon lekker met hun snuiten wroeten en graven, en nu is de poel al een heel stuk groter."

Het is toch een erkenning voor hoe wij hier met de dieren omgaan Lauwrens Sterken, winnaar Mooiste Modderpoel

De langwerpige modderpoel achter de stal ligt grotendeels in de schaduw van de bomen, en dat is een groot pluspunt. Ook hebben de varkens nog een zonnig strandje erbij, en lopen ze vanuit de poel zo de groene weide in. Het levert Lauwrens de prijs voor Mooiste Modderpoel van 2021 op: "Ik had het totaal niet verwacht, maar het is wel erg leuk, het is toch een erkenning voor hoe wij hier met de dieren omgaan".

De varkens hebben goed geholpen met de aanleg van de modderpoel (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Bedolven onder aandacht"

De winnaars van vorig jaar, Melissa Schuurman en Koen Lipman, komen langs om hun opvolger te feliciteren: "Het is dik verdiend, wij hadden ook op deze gestemd, Het is een prachtig plekje hier", vertelt Melissa terwijl ze de varkens op de foto zet, "je ziet ze genieten, dat is prachtig".

Er staat Lauwrens nog wel wat te wachten, denkt Melissa; "De prijs maakt echt wat los, er is sindsdien veel meer aandacht voor ons bedrijf. We zijn in verschillende tv-programma's geweest, zoals Klokhuis en Binnenstebuiten. Ook komen mensen soms spontaan langs om even naar de varkens te kijken. Er wilden zelfs kinderen in zwemmen".

Melissa Schuurman en Koen Lipman, de winnaars van vorig jaar (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Spierpijn

Lauwrens is in 2016 overgestapt van regulier naar biologisch. Varkens die hun hele leven in de stal hadden doorgebracht, konden ineens naar buiten: "Dat was geweldig om te zien", lacht Lauwrens, "je ziet dat het er toch in zit: ze gaan gelijk wroeten en rollen in de modder, of ze het altijd al hebben gedaan. Ze hadden de eerste dagen zoveel gelopen en gezwommen dat ze stijf van de spierpijn weer de stal in gingen".