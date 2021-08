Enschedese 'Witte Boeddha' Henk R.: van showbizzman naar cokesmokkelaar

Nadat hij werd veroordeeld voor oplichting, ging Henk R. uit Enschede in de vaderlandse showbizz aan de slag. Maar nadat vervolgens meerdere van zijn bedrijven op de fles gingen, emigreerde hij naar Zweden. Daar zit hij momenteel vast wegens cocaïnesmokkel, zoals RTV Oost vandaag onthulde. In Nederland is hij ook nog niet van alle juridische ellende af: er hangen hem namelijk meerdere procedures boven het hoofd.

Henk R. is in Twente een bekende verschijning. De Tukker noemde zichzelf de 'Witte Boeddha' - waarschijnlijk vanwege zijn levensfilosofie in combinatie met zijn postuur en kale hoofd - en noemde twee van zijn vele bv'tjes zo. R. heeft de afgelopen jaren een hele reeks van faillissementen op zijn naam geschreven, waarbij schuldeisers telkens met lege handen kwamen te staan.

Crimineel geld

Na een eerder mislukt zakelijk avontuur werd hij in 2011 al eens privé failliet verklaard. Niettemin ging hij later aan de slag als directeur van een hypotheek- en assurantiekantoor in Hoogeveen. Daar liep het spaak nadat justitie een onderzoek tegen hem opstartte, waarop hij in 2015 zich - samen met een medewerker - voor de rechter moest verantwoorden. Die achtte de directeur niet alleen schuldig aan oplichting, maar ook aan het witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte, zo blijkt uit het vonnis.

R. en een medewerker hadden drie jaar lang bemiddeld bij hypotheken en verzekeringen en zouden zich daarbij hebben verrijkt over de ruggen van hun cliënten. Een aantal van deze klanten raakte daardoor in grote financiële problemen. Henk R. kreeg een maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar. Ook moest hij van een aantal van zijn gedupeerde cliënten de schade vergoeden.

Groot, groter, grootst

Na die veroordeling ging R. aan de slag in de showbizz en wierp zich op als manager en boeker van artiesten. Hij had daarbij vooral vertolkers van het Nederlandstalige levenslied in zijn stal. Zo was hij in 2017 de stuwende kracht achter een groot muziekspektakel in Enschede. Alles volgens de filosofie van XXL: groot, groter, grootst. Op de posters prijkten prestigieuze namen van onder andere André Hazes, Gerard Joling, Tino Martin, Jannes en Frank van Etten.

Fata morgana

Het Enschedese uitgaanscentrum Go Planet moet daarbij dienen als decor, maar als de kaartverkoop achterblijft bij de torenhoge verwachtingen, wordt de wijk genomen naar het Muziekcentrum. Het wordt echter een armetierige vertoning. De artiesten lopen bedremmeld tussen de coulissen rond en de weinige kaartjeskopers staan elkaar in de halflege zaal beteuterd aan te kijken.

Het beloofde spektakel en spetterende feest wordt één groot fata morgana. De huur voor die avond voor het Muziekcentrum wordt nooit afgedragen, bevestigt een directielid.

Bescheiden zakenimperium

Voor zijn bescheiden zakenimperium - dat hij bestierde vanuit een gehuurde woonboerderij in het buitengebied van Reutum - had Henk R. een heel scala aan bv's opgetuigd. Met als belangrijkste bv Entertainment XXL. Daarnaast was hij actief voor onder meer Dutch Artist Company, Dutch Records, Dutch Music & Entertainment, Artiestenzoekmachine.nl, Zelfartiestenboeken.nl, Black Label Records en White Buddha Holding; als kwinkslag naar zijn uiterlijke verschijning.

Energiecontracten

Ook duikt de naam QenQ Records - waarschijnlijk vernoemd naar een spannende jeugdserie uit de zeventiger jaren - op en was hij vennoot in QenQ Advies. Dit laatste bedrijf hield zich voornamelijk bezig met de verkoop van energiecontracten aan zowel particulieren als bedrijven.

Klanten kregen te horen dat ze konden besparen op hun energierekening als ze zouden overstappen naar een ander nutsbedrijf. Met name voor kleine ondernemers klonk het aanlokkelijk. Maar nadat ze het contract eenmaal hadden ondertekend, kwam een aantal van hen in grote problemen. "Wat er namelijk niet bij werd verteld, was dat in bepaalde gevallen een overstapboete moest worden betaald", aldus een bron, die anoniem wil blijven.

Op papier waren het adviesbedrijf en het artiestenbureau twee aparte ondernemingen, maar in de praktijk liep alles kriskras door elkaar. Nadat QenQ als verkoper van energiecontracten failliet ging, werden deze contracten via de andere bv Entertainment XXL verkocht.

Administratief doolhof

Nadat later ook Entertainment XXL op de fles ging, liep curator Metin Inan vast in een administratief doolhof. Waarop hij na onderzoek al binnen de kortste keren tot de conclusie kwam dat er sprake was van schending van de boekhoudplicht: "Er was nauwelijks administratie bijgehouden en wat er wel was, daar liep alles door elkaar: privé, zakelijk, derden, rechtsvoorgangers et cetera", aldus de curator. "Iets wat de fiscus ook al had vastgesteld."

De belastingdienst heeft volgens de curator ook nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de diverse belastingen en aangiftes: "De uitkomst daarvan is dat er in beide vennootschappen en in privé correcties zijn doorgevoerd en naheffingen zijn opgelegd."

'Opgelicht door medewerker'

Henk R. had ook een verklaring waar het mis was gegaan met zijn showbizzbureautje. R. zei in april 2018 te hebben ontdekt dat een van zijn medewerkers uit Goor zou hebben gefraudeerd met energiecontracten. Dat was gebeurd ten tijde van QenQ Advies. R. heeft hiervan op 5 maart 2019 ook aangifte gedaan, zo blijkt uit stukken.

Henk R. verklaarde tegenover de curator dat hij door de vermeende malversaties van zijn werknemer een claim van 275.000 euro aan zijn broek kreeg. Waarop hij geen andere uitweg zag dan het faillissement aan te vragen.

Woede-explosie

Hoewel betrokkenen binnen QenQ daar heel anders over denken, was Henk R. er rotsvast van overtuigd dat zijn vroegere werknemer hem financieel een oor had aangenaaid en dat hij daardoor failliet was gegaan: zowel met zijn bedrijven als privé.

Dat leidde tot een woede-explosie toen de curator en een buitendienstmedewerkster van het UWV hem in aanwezigheid van personeelsleden opzochten in zijn woonboerderij in Reutum.

Een ooggetuige weet te vertellen dat R. - toen hij werd geconfronteerd met hem onwelgevallige informatie - totaal door het lint ging. Hij sprong in zijn auto en reed met gierende banden het erf van zijn gehuurde boerderij af om koers te zetten richting Goor om verhaal te halen bij zijn oud-werknemer. Daar kwam hij echter nooit aan, want onderweg werd hij overvallen door hartkloppingen. Waarop hij rechtsomkeert maakte naar het ziekenhuis, waar hij zich medisch liet onderzoeken.

Geëmigreerd

Medio 2019 houdt R. het in Nederland voor gezien en emigreert hij naar Zweden. Iets wat de curator van de failliete bv's moest vernemen van zijn collega-curator die het persoonlijk faillissement van Henk R onderzocht.

In Zweden begint hij zijn eigen bedrijf Vita Buddha - Zweeds voor witte boeddha. Daar gaat het echter mis als R. samen met een compagnon een Colombiaanse container met koolstofproducten wil importeren. Er zit een partij coke tussen de producten verstopt met een straatwaarde van 6,5 miljoen.

Terwijl Henk R. een straf van zeven jaar uitzit in een Zweedse cel, lopen er intussen in Nederland nog heel wat schuldeisers rond. Die schulden bij beide bedrijven lopen in de vele tonnen.

'Kale kip'

De kans dat zij ooit nog een cent zien, lijkt echter nihil. Uit onderzoek door curator Metin Inan blijkt namelijk dat er niets meer te halen valt. Zowel niet bij Henk R. als diens echtgenote, die overigens volgens de curator als feitelijk bestuurder van de failliete vennootschappen moet worden gezien.

De curator heeft daarop dit voorjaar het faillissement - zoals dat heet - opgeheven. "Wegens gebrek aan baten. Er viel helemaal niets meer te halen. Bij zowel R. niet als zijn echtgenote. De verhaalsmogelijkheden zijn kansloos. Dan rest niets anders dan het faillissement af te sluiten", aldus de curator in een mondelinge toelichting.

Aangiften

Maar daarmee is de kous nog niet helemaal af voor Henk R. Uit het faillissementsverslag blijkt namelijk dat hem mogelijk nog een aantal gerechtelijke procedures boven het hoofd hangt. Niet alleen is bij de rechter-commissaris, onder wiens bewind het faillissement wordt afgewikkeld, gemeld dat Henk R. als formeel bestuurder en zijn echtgenote als feitelijk bestuurder aansprakelijk zijn gesteld voor het boedeltekort. "Wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur", aldus de curator.

Maar ook is er bij justitie aangifte gedaan van faillissementsfraude. Het Openbaar Ministerie heeft daarop de politie Oost-Nederland opdracht gegeven een nader onderzoek in te stellen. Dit onderzoek loopt nog.

In de tussentijd zit Henk R. zijn straf uit in het grootste detentiecentrum van Zweden, de Kronoberg-gevangenis. Volgens de laatste berichten heeft hij zich bekeerd tot de Heer en zou hij behoorlijk zijn afgevallen. "Van de 'Witte Boeddha' is niet zo heel veel meer over", zegt een goede kennis.

Morgen een reportage over de volkszangers die door de R. een toontje lager moeten zingen.