Oud-Diepenvener hoeft van OM niet terug naar cel voor betrokkenheid crystal methlab

Oud-Diepenvener Kim L. hoeft van justitie niet terug de cel in voor zijn betrokkenheid bij een crystal methlab op zijn boerderij. Dat werd vandaag duidelijk op het strafproces tegen hem. Hij heeft negen maanden in voorarrest gezeten, volgens het OM is dat lang genoeg geweest. Wel moet hij zich verder laten behandelen tegen zijn drugsverslaving.

Volgens het OM is Kim door een internationale drugsgroepering ingezet als een soort katvanger. Hem werden gigantische vergoedingen voorgespiegeld, als hij een schuur beschikbaar zou stellen op zijn boerderij in het Gelderse Baak. Omdat Kim in financiële nood zat, deels door zijn drugsverslaving, ging hij na wikken en wegen op het aanbod in.

Gestolen auto's

Kim stelde wel voorwaarden, zo mocht er geen hennepkwekerij in komen en hij wilde geen namen horen van betrokkenen. Verder eiste hij een vooruitbetaling van ongeveer 13.000 euro. Daarmee kon hij zijn achterstallige hypotheeklasten inlossen. De bank zat hem in de nek te hijgen. Later ontving hij nog eens 4000 euro van een tussenpersoon.

Kim stelt dat hij niet wist wat er precies in zijn schuur ging gebeuren. "Ja, aan de bedragen merkte ik wel dat het geen zuivere koffie was. Maar ik dacht dat er iets met gestolen auto's of zo zou gebeuren." De term a-olie die hij geregeld in en rond de schuur hoorde, associeerde hij niet direct met een drugslab. "Ik weet nu pas dat a-olie een soort basisproduct is voor synthetische drugs."

Kok

Kim werd eind vorig jaar opgepakt, nadat de politie een inval had gedaan op zijn boerderij. De recherche had al maanden een drugsorganisatie in het vizier, die zich bezig hield met de productie van crystal meth. Op de dag van de inval was er ook een vermoedelijke kok aanwezig. Het OM wil hem een jaar achter de tralies. De man had speciale pannen op zijn kamer staan en zijn dna zat in handschoenen die worden gebruikt in drugslabs.

De strafeisen zijn relatief laag, omdat er volgens het OM nog niet in het lab geproduceerd was. Er werd wel drie liter basisolie gevonden, maar die kwam waarschijnlijk uit een ander lab.

International drugsbende

Begin dit jaar is een groot deel van de veronderstelde organiserende internationale groepering aangehouden, met leden uit onder meer Mexico en Chili. Volgens justitie hadden de mannen uit de laatstgenoemde landen de kennis om crystal meth te maken. Zij leverden ook de koks.

Met tussenkomst van oude penoze uit Amsterdam werden her in der in het land locaties gezocht waar 'gekookt' kon worden. Naast de boerderij in Baak, was een sportschool in Vroomshoop zo'n locatie. De tussenpersonen uit de oude penoze regelden ook financiers. De 'grote jongens' moeten zich volgens planning aankomend voorjaar verantwoorden bij de rechtbank Amsterdam.

Of oud-Diepenvener Kim inderdaad niet teruggaat naar de gevangenis, maakt de rechtbank over twee weken bekend. Ook wordt dan duidelijk welk hulptraject hij krijgt tegen zijn verslaving. Kim zelf wil dat graag in ambulante vorm, zodat hij de boerderij in Baak kan leegruimen. Die is inmiddels met flinke winst verkocht.