Vakbond pluimveehouders over vogelgriep: "We dachten dat we er in de zomer vanaf zouden zijn"

De Nederlandse pluimveesector volgt met argusogen het nieuws over de uitbraak van de vogelgriep in Heeten. Bij een hobbyboer, met onder meer eenden en zwanen, zijn vandaag 665 dieren geruimd. "Het is op dit moment voor zover bekend de enige uitbraak van vogelgriep in Nederland", zegt Bart Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond voor pluimveehouders. "Natuurlijk levert dat veel onrust binnen onze sector op."

"We weten op dit moment nog niet precies om welke variant het gaat. Vast staat wel dat er voorlopig voor 36 bedrijven in de omtrek van 10 kilometer rond de besmette locatie een vervoersverbod is ingesteld. De NVWA zal de komende dagen alle bedrijven binnen een straal van 3 kilometer screenen op de aanwezigheid van het virus", aldus de geschrokken vakbondsbestuurder.

Bloedonderzoek

"Dat doen ze aan de hand van bloedonderzoek op de dieren. Op die manier kan de NVWA vaststellen of er meer besmettingen zijn. Dieren hoeven in principe niet ziek te worden, maar kunnen wel drager van het vogelgriep virus zijn. Ook dan moet en zal er geruimd gaan worden."

"Natuurlijk is het schrikken voor onze beroepsgroep", legt Oplaat uit. "We leggen overal nieuwe natuur aan en dat brengt enorme risico's met zich mee. Het virus komt altijd van buiten. Het wordt via wilde (water) vogels onze kant op gebracht."

Voor commerciële pluimveehouders gelden strenge protocollen, maar voor hobbyhouders niet. Dat brengt wel een risico met zich mee, aldus Oplaat. Maar hobbyboeren verplichten om aan dezelfde protocollen te voldoen, dat is volgens hem niet werkbaar.

Wilde dieren

"Meestal zijn de risico's in het voorjaar en de herfst het grootst in verband met de vogeltrek, maar we weten inmiddels dat wilde dieren in Polen en Duitsland in steeds grotere getale het virus gedurende het gehele jaar bij zich dragen. Natuurlijk levert dat ook voor ons land steeds grotere risico's op, aangezien er ook steeds meer wilde vogels overwinteren."

Trekvogels zijn volgens Oplaat niet de oorzaak van de vogelgriep in Heeten. "Eerder met jonge dieren die hier uit het nest zijn gekomen en opgroeien en het bij zich dragen. En het nu dus verspreiden. We dachten dat we in de zomer eraf zouden zijn, maar nog niet dus..."

Het instellen van het vervoersverbod in een straal van tien kilometer levert een aanzienlijke schadepost op voor de pluimveebedrijven in het gebied. Ze kunnen hun producten op dit moment niet kwijt. Hoe lang het vervoersverbod van kracht is hangt mede af van de mate van besmettelijkheid van het gevonden virus en het aantal bedrijven dat besmet blijkt te zijn. "De ervaring leert dat een verbod al gauw tussen de drie weken en veertig dagen kan gaan duren", laat Oplaat weten.