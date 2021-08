Keolis mag meedoen met nieuwe busconcessie, maar provincie kijkt naar uitsluitingscriteria

Boerman vindt het ingewikkeld om aan te geven of een Keolis uitgesloten kan worden op basis van een boete die de vervoerder heeft gehad. "In het Europese aanbestedingsrecht mag je op voorhand niemand uitsluiten, dus ook Keolis mag meedoen aan die aanbesteding. Waar we naar moeten kijken is of er uitsluitingscriteria zijn waarop een vervoerder niet mee mag doen in de beoordeling van de inschrijving zoals die gedaan is", aldus de gedeputeerde.

Boerman over waarom Keolis een schadevergoeding betaalt:

Eerlijk zijn

De ervaringen met Keolis hebben Boerman in ieder geval één ding duidelijk gemaakt. "Wat ik belangrijk vind is dat wat er gedaan is in ieder geval eerlijk moet zijn. Dat er een gelijk speelveld is en dat mensen niet kunnen marchanderen met regels." Volgens Boerman is het echter ook lastig om dat te beoordelen. "Als iemand echt fout wil, is het ongelofelijk moeilijk om dat vast te stellen, maar als we het vaststellen is het ook duidelijk dat het gevolgen heeft."

Continuïteit niet in gevaar

De 2,9 miljoen euro die de provincies nu van Keolis krijgen, worden verrekend met subsidies die Keolis van de provincie ontvangt. "Met de subsidie houden wij gewoon het bedrag in waar we recht op hebben." Keolis komt daardoor niet in de problemen verwacht Boerman. "Het is een gevolg van de inschrijving zoals die gehouden is en wij hebben er vertrouwen in dat de continuïteit van het openbaar vervoer er niet mee in het geding is."