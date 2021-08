Pluimveehouders rond Heeten houden hart vast vanwege vogelgriep: "Hopen dat gevolgen meevallen"

Vogelgriep in Terwolde (Foto: ANP / Koen van Weel)

"Ik hoop dat het, omdat het om een hobbyhouder gaat, meevalt en dat de maatregelen van korte duur zullen zijn." Pluimveehouder Peters uit Lettele baalt flink van het vervoersverbod dat ingesteld is nu vogelgriep is vastgesteld in Heeten. Peters heeft een bedrijf in broedeieren, die normaal gesproken zo’n twee keer per week worden opgehaald voor export. Door het vervoersverbod kan dat dus voorlopig niet.

Dinsdag werd in Heeten vogelgriep vastgesteld bij een particuliere pluimveehouder. Ruim zeshonderd dieren van de hobbyboer, onder meer zwanen en eenden, zijn vervolgens gedood. Er is door de NVWA meteen een vervoersverbod ingesteld voor alle pluimveebedrijven binnen een straal van tien kilometer van de besmetting. In een straal van drie kilometer rond die locatie worden alle pluimveebedrijven gescreend op vogelgriep. Ook Peters zit met zijn bedrijf binnen die drie kilometer.

Ten koste van kwaliteit

"Dinsdagochtend belde de NVWA me over de besmetting. Het vervoersverbod geldt in elk geval voor veertien dagen zeiden ze. Ik moet de eieren dus zolang zelf opslaan en dat gaat ten koste van de kwaliteit." Wat hem dat financieel gaat kosten kan hij nu nog niet zeggen, maar hoe langer de maatregelen gelden, hoe groter de financiële strop. "Alle verstoring heeft gevolgen."

Peters hoopt nu vooral dat bij geen van de pluimveebedrijven die gescreend worden door de NVWA het virus wordt ontdekt. Want dan zullen de maatregelen nog veel langer gaan duren voorziet hij. En dan zijn de gevolgen voor zijn handel ook weer groter. In eigen land de eieren verhandelen is eigenlijk geen optie voor hem. "Ik kan hier maar heel beperkt afzetten."

Veel extra administratie

Een paar kilometer verderop in Raalte, buiten de drie kilometer-zone maar binnen de tien kilometer-zone, heeft Robert Nijkamp zijn bedrijf met vleeskuikens en koeien. "Ik heb nu vooral heel veel extra administratie door het vervoersverbod. Maar op dit moment heb ik nog geen schade voor wat betreft de vleeskuikens. Die blijven hier sowieso de komende weken nog, voordat ze worden opgehaald." Als het vervoersverbod langer gaat duren, dan wordt ook voor hem het verhaal anders. Hoe anders is nog niet te zeggen.

Voor het bedrijfsgedeelte waar hij koeien houdt heeft het vervoersverbod geen gevolgen, omdat beide bedrijfsonderdelen goed van elkaar gescheiden zijn. Nijkamp let nu wel extra scherp op zijn pluimvee. "Je gaat nu wel heel nauwlettend eventuele uitval bij eigen pluimvee in de gaten houden. Als je iets niet vertrouwd is het nu wel zaak om meteen aan de bel te trekken."

Vakbond verwacht geen andere besmettingen

Bart Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders, verwacht niet dat er naast de besmetting bij de hobbyboer meer besmettingen zijn binnen die straal van drie kilometer. "Ik verwacht dat het hier bij blijft. De voorzichtigheid waarmee we er nu mee omgaan is echt ontzettend groot. We hebben heel veel hygiëneprotocollen ontwikkeld naar aanleiding van 2003, toen de vogelgriep van bedrijf naar bedrijf ging. Dat zie je nu eigenlijk niet meer."