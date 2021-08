OM wil cel en tbs voor Zwollenaar voor beschieting, mishandeling, geweld en hacken

Tegen een 23-jarige man uit Zwolle is een celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor een reeks aan strafbare feiten. De man werd in februari aangehouden voor het schieten met een balletjespistool in de binnenstad van Zwolle. Daarvoor stond hij vandaag voor de rechter, maar ook voor mishandeling van agenten, boa's en een buschauffeur en het hacken van het salarissysteem van de gemeente Amsterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte een autistische man die zich zeer agressief gedraagt, met name richting gezagdragers. In het hele land liepen strafzaken tegen de man, die nu zijn samengevoegd om ze in één keer af te handelen.

Zwolle: beschieting en mishandeling

De man zit sinds zijn aanhouding in februari vast. Op de Oude Vismarkt in Zwolle zou hij met een gasdrukpistool met metalen kogeltjes op drie vrouwen en een man hebben geschoten. Ook zouden winkelruiten zijn gesneuveld. Een paar dagen daarvoor zou hij in de provinciehoofdstad een boa klappen hebben gegeven, toen die de verdachte aansprak tijdens een controle van de avondklok.

Velserbroek: geweld

In april 2020 zou de man in Velserbroek met een schroevendraaier hebben ingestoken op een boa, toen die hem wilde bekeuren voor het fietsen in een voetgangersgebied. De boa bleef ongedeerd omdat hij een veiligheidsvest droeg.

In juli 2020 zou de 23-jarige, ook in Velserbroek, een parasolvoet, dakpannen en glazen potten richting politieagenten hebben gegooid en met een stalen pijp naar hen hebben uitgehaald. Dat gebeurde op een zolder van een schuur waar hij zich had verstopt, nadat de politie tevergeefs had geprobeerd hem te stoppen toen hij voorbij reed op een fiets waarop hij zelf een motor had gebouwd.

Haarlem: mishandeling

Eind december 2019 zou hij in Haarlem een buschauffeur hebben geslagen, omdat ze niet meer voor hem was gestopt. Toen hij bij de volgende halte alsnog instapte, zou hij haar een vuistslag in het gezicht hebben gegeven.

Amsterdam: hacken

Een maand daarvoor zou de man het computersysteem van de gemeente Amsterdam hebben gehackt en daarbij vier accounts zo hebben gewijzigd dat salarisbetalingen aan die personen op de rekening van de verdachte zouden zijn gestort.

OM: voldoende bewijs

Volgens het OM is er voldoende bewijs om de man voor alle feiten te veroordelen. Volgens de officier van justitie kampt de man met een flinke problematiek. "De maatschappij verdient maximale bescherming tegen het gewelddadige gedrag van deze man met meerdere stoornissen", aldus de officier in zijn requisitoir. "Vooral in confrontatie met ‘het gezag’ loopt de spanning zo op dat hij reageert met geweld. De man laat zich totaal niet sturen." Een celstraf en tbs met dwangverpleging is hier de enige optie, aldus de officier.