Deventer Ziekenhuis en MST in Enschede kampen met tekort aan IC-verpleegkundigen

Ziekenhuis MST in Enschede en het Deventer Ziekenhuis hebben flinke moeite om nieuw IC-personeel te vinden. Bij MST staan meerdere vacatures open voor IC-verpleegkundigen, maar ook bij het Deventer Ziekenhuis wordt om extra personeel voor de intensive care gevraagd. "Het is heel lastig om aan nieuw IC-personeel te komen", aldus het ziekenhuis.

In Overijssel is bij Medisch Spectrum Twente (MST) de vraag het grootst: het ziekenhuis in Enschede heeft momenteel tien vacatures openstaan voor IC-verpleegkundigen. "We hebben geen uitstroom door covid-19", benadrukt afdelingshoofd Rita Grob. Er zijn volgens Grob vooral IC-verpleegkundigen vertrokken omdat ze met pensioen zijn gegaan, een andere functie hebben gekregen of minder zijn gaan werken.

Kwaliteit onder druk

Nu zorgt dat nog niet voor problemen, maar volgens Grob wordt dat een ander verhaal als de IC-capaciteit dit najaar wellicht weer omhoog moet vanwege het griepseizoen. "Om aan die landelijke capaciteit van 1300 IC-bedden te voldoen, moeten we vier tot vijf bedden extra hebben. Daar is nu geen personeel voor, waardoor de kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan."

Deventer Ziekenhuis

Bij het Deventer Ziekenhuis zijn de afgelopen maanden drie nieuwe IC-verpleegkundigen aangenomen en wordt een IC-leerling klaargestoomd. "Maar met deze aanvullingen op het IC-team komen we nog altijd tekort", zegt John Geurink, afdelingsmanager van de intensive care.

"We hebben nu meer IC-bedden gesloten dan normaal het geval is. In plaats van tien bedden heb ik er nu acht open. Ook is er nog steeds sprake van ziekteverzuim, waardoor we voorlopig nog te maken hebben met een personeelstekort."

Oplossing

IC-teamhoofd Grob van MST heeft geen pasklare oplossing voor de tekorten. "Maar het zou wel helpen om de salariëring in de totale gezondheidszorg meer recht te trekken. Nu maken IC-verpleegkundigen bijvoorbeeld soms uit financiële overwegingen de overstap naar de ambulancezorg."

In veel ziekenhuizen in het land zijn er personeeltekorten op de intensive cares. Volgens Rita Grob, afdelingshoofd van de IC in Enschede, spelen de tekorten al enkele jaren. "Maar door corona en de druk op de zorg is het probleem nu groter." Demissionair minister Hugo de Jonge zegt dat 'alles op alles' wordt opgezet om meer mensen op te leiden, maar dat kost tijd. Omscholing voor het werk op de IC kost achttien maanden.

Isala in Zwolle

Ook Isala in Zwolle heeft een vacature openstaan voor intensive care-verpleegkundige. Maar van een tekort is geen sprake, benadrukt een woordvoerder. "De coronacrisis heeft gelukkig ook niet geleid tot meer uitstroom onder IC-verpleegkundigen, vergeleken met andere jaren. We zijn wel extra personeel aan het opleiden voor IC-verpleegkundige."

Dat er toch IC-personeel uitstroomt, heeft volgens Isala een andere oorzaak. "Als collega’s vertrekken, komt dat veelal door pensioen, een vervolgstap zoals leidinggevende, of verhuizen naar een ander deel van het land."

ZGT: bezetting op orde

Bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo is de IC-bezetting eveneens op sterkte. "We hebben het afgelopen jaar een aantal mensen van elders kunnen aannemen als gediplomeerd IC verpleegkundige. Daarnaast leiden wij jaarlijks vier tot zes mensen op. Dat is voldoende om het verloop van personeel in te vullen", zegt een woordvoerder.

Ziekenhuizen MST en Isala proberen het vak op diverse manieren aantrekkelijk te houden. IC-afdelingshoofd Grob: "Dat doen we met gezonde voeding, een powernapstoel, maar ook door IC-verpleegkundigen een baangarantie te geven met vast contract."

Ziekenhuis Saxenburgh in Hardenberg heeft niet gereageerd.