FC Twente, Heracles, PEC en Go Ahead jagen op eerste zege

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Cambuur – FC Twente

Na drie jaar reist FC Twente weer naar Leeuwarden. In december 2018 won FC Twente, toen in de eerste divisie, met 0-1 door een goal van Aitor Cantalapiedra. Op het hoogste niveau was de laatste ontmoeting in de Friese hoofdstad in 2015, destijds bleef het 0-0.

Slechts één keer leed FC Twente een nederlaag bij Cambuur, dat is alweer 28 jaar geleden. In mei 1993 werd het mede door drie treffers van Michel van Oostrum 4-2.

Cambuur is dit seizoen weer terug op het hoogste niveau en won in maart 2016 voor het laatst een eredivisiewedstrijd.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Aitor bezorgde FC Twente drie jaar geleden een zege op Cambuur (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – Sparta

Ook Go Ahead Eagles moet een tijdje terug voor een overwinning in de eredivisie. Die was in april 2017 bij FC Twente, 1-2.

In 1964 won Go Ahead het eerste thuisduel tegen Sparta met 2-0 door goals van Egbert ter Mors en Rikkert La Croix. De winstmarge van twee goals is nadien nooit overtroffen.

Veel doelpunten vielen er af en toe wel. 5-3 bijvoorbeeld, in 1984 en 1979. Met hoofdrollen voor Mike Small (1984) en Wim Woudsma (1979).

De laatste ontmoeting in Deventer (december 2018) was in de eerste divisie en eindigde in 2-2. Jeroen Veldmate en Julius Bliek tekenden voor de 2-0 voorsprong, maar Royston Drenthe en Lars Veldwijk brachten Sparta alsnog langszij.

Sparta-verdediger Bart Vriends debuteerde in het betaalde voetbal bij Go Ahead (2013) en speelde 104 duels voor Go Ahead voor hij in 2016 naar Het Kasteel vertrok.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Bart Vriends speelde jarenlang voor Go Ahead Eagles (Foto: Orange Pictures)

Willem II – PEC Zwolle

Het is de tweede keer dit jaar dat PEC Zwolle naar Tilburg reist. In januari werd het 1-3. Grote man aan Zwolse zijde was Reza Ghoochannejhad die met een loepzuivere hattrick in de tweede helft de 1-0 achterstand wegwerkte. Hij deed dat ook nog eens in slechts twaalf minuten.

Aftrap: zaterdag 21.00

Eén ding is zeker: Reza wordt dit keer niet de grote man (Foto: Orange Pictures)

Heracles – NEC

Heracles wacht nu al vijf duels op een competitiezege. Het gepromoveerde NEC was vijf jaar geleden voor het laatst de tegenstander in Almelo. In 2016 won Heracles met 2-0 door goals van Lerin Duarte en Samuel Armenteros. Een jaar eerder werd het gloednieuw verbouwde stadion voor het eerst in gebruik genomen tegen NEC. Mede door een fantastische vrije trap van Oussama Tannane werd het toen 3-0.

Acht jaar geleden verloor Heracles voor het laatst op eigen veld van NEC, 1-2. Lasse Schöne maakte toen de winnende uit een penalty, de Deen keerde deze zomer terug in Nijmegen.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels zijn zaterdag en zondag live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.