Almelose dierenvriend Peter Koekebakker postuum geëerd met opening hondenspeeltuin

De hondenspeeltuin is gelegen aan de Grotestraat-Zuid in zijn geboortestad. Almeloërs Harry de Olde en de inmiddels overleden Dineke Kuiper namen het initiatief om het veld op te knappen en te vernoemen naar Peter Koekebakker.

De baasjes weten de hondenspeeltuin al goed te vinden (Foto: Marcel Middelkamp)

"Peter heeft duizenden honden en andere dieren gered", zegt De Olde. "Ik heb hem helaas persoonlijk niet gekend, maar ik heb zijn activiteiten wel altijd gevolgd en ik heb daar een enorme waardering voor. Het is echt geweldig wat deze man allemaal heeft gedaan om ervoor te zorgen dat dieren een beter leven kregen."

'Positieve reacties'

Hoewel Koekebakker begin jaren negentig naar Spanje verhuisde en de laatste dertig jaar van zijn leven daar woonde, zijn ze hem in Almelo niet vergeten. Dat merkte ook De Olde tijdens de voorbereidingen op de officiële opening van de Peter Koekebakker hondenspeeltuin. "We krijgen heel veel positieve reacties en alle ondernemers die we benaderden hebben spullen toegezegd."

Mensen zeggen allemaal: oh wat zielig, maar ze doen er niets aan Peter Koekebakker in EDNED

Het leven van Peter Koekebakker werd vooral bepaald door zijn liefde voor dieren. Daar waar veel mensen met een ruime boog om een zieke zwerfhond of zwerfkat heen zouden lopen, ontfermde Koekebakker zich over de beestjes. In Spanje bracht hij ze naar het asiel en later nam hij ze op in zijn eigen asiel.

Straathonden worden in Spanje veelal aan hun lot overgelaten. (Foto: Facebook/Peter Koekebakker)

Door de inzet van Koekebakker bleven duizenden honden en andere dieren uit de handen van de medewerkers van het dodingsstation in La Línea de la Concepción en kregen ze een beter leven.

Honden op tv

Met zijn Spaanse activiteiten haalde hij in elk geval twee keer de televisie. Zijn levenswerk was te zien in het KRO-programma De Reünie. Presentator Rob Kamphues kwam op bezoek in het asiel in La Línea. Koekebakker was ook te gast in het tv-programma En Dan Nog Even Dit (EDNED) van RTV Oost. Daarin vertelde hij onder meer waarom hij naar Spanje was verhuisd en hoe hij daar werkte.

Het interview in EDNED dat Leonie ter Braak en Bert Eeftink hadden met Peter Koekebakker:

In 2005 richtte hij een Spaanse stichting op voor financiële ondersteuning. Ook de website animalinneed.com werd in het leven geroepen om zo nog meer mensen te kunnen bereiken. Via deze website kregen duizenden honden een nieuw baasje in Nederland, België en Duitsland.

Een aantal jaren later werd de Second Chance Foundation Nederland (SCFN) opgericht. Deze stichting en andere partners ondersteunen Peters asiel en andere asiels in Spanje, Griekenland, Portugal en Curaçao nog steeds.

Nalatenschap blijft behouden

Animal In Need/Stichting SCFN is de blijvende erfenis van Almeloos grootste dierenvriend, hoewel het niet veel had gescheeld of Koekebakker was niet naar Spanje op vakantie gegaan. "Hij was geen fan van dit land in verband met het stierenvechten", vertelt één van de vrijwilligers van SCFN. "Toch besloot hij in te gaan op de uitnodiging van zijn werkgever die daar een huisje had. Peter vond er een straathond en zocht een asiel voor het beestje. Zo kwam hij bij het asiel van Madeleine terecht. Zij zou later zijn partner worden."

Veel straathonden komen ondervoed het asiel binnen (Foto: Facebook/Peter Koekebakker)

"Omdat er destijds veel werk in Spanje was, verhuisde Peter samen met zijn toenmalige vrouw naar Spanje. Ze vertrokken in een Volvo met aanhangwagen samen met twee honden, een kat en een papegaai. In Spanje huurden ze een huisje en Peter ging er aan de slag als bouwvakker."

In Nederland stond Peter vaak op rommelmarkten. Hij zag dat er in Spanje ook veel van dit soort markten waren. "Hij vroeg vergunningen aan om daar op de markt te kunnen staan. In Nederland kochten zijn ouders en een oom en tante spullen in en transporteerden die naar Spanje. Daar was veel interesse in de Nederlandse spullen."

Onze honden staan op de website. Iedereen is vrij om een hond te adopteren Peter Koekebakker in EDNED

Bloemsma: "Op een van de marktdagen kwam Peter in gesprek met een Spaans echtpaar. Zij vertelden hem over de gruweldaden die in La Linea werden uitgevoerd met dieren. Of Peter en Madeleine die situatie konden veranderen? Elke maand werden er namelijk veel honden doodgeknuppeld en soms half levend verbrand in de ovens van het dodingsstation."

Zwerfhonden konden altijd rekenen op de hulp van Peter. (Foto: Facebook/Peter Koekebakker)

Deal met dodingsstation

Peter en Madeleine gingen aan de slag bij het kleine asiel dat pal naast het dodingsstation was gevestigd. "De honden verbleven in een oude zeecontainer met wat hekwerk erom heen. Het duurde niet lang voordat Peter de leiding kreeg over het asiel. Het liefst wilde hij ook alle honden van het dodingsstation overnemen. Dat lukte niet meteen. Wel sloot hij een deal met de beheerder om maandelijks veertig honden over te nemen en op te vangen in hun kleine zelf gebouwde asiel."

Een aantal hokken van het asiel in La Línea. (Foto: Facebook/Peter Koekebakker)

Het dodingsstation van La Línea sloot in 2010 de deuren. De verzorging van de honden in de gemeente werd aan Peter overgedragen. Ook werd hij verantwoordelijk voor het ophalen van dieren in nood en de verzorging er van. “Het ging niet alleen om honden, maar ook om katten, paarden, ezels. Ze bekommerden zich zelfs over gewonde vogels.”

Hartproblemen openbaren zich

Op 16 februari 2019 plaatst Peter een bericht op zijn Facebookpagina waarin de hartproblemen die hem later fataal worden een belangrijke rol spelen. Hij schrijft: “Niet schrikken ik ben er nog ? het laatste klusje bij de paarden, ik wilde na het voeren het terrein afrijden en halverwege op de zandweg werd ik duizelig... Ik zag nog dat het 18.12 was en kiepte om... Ik was vijf minuten weggeweest. Madeleine gebeld en die was er met vijf minuten. Dus naar de eerste hulp. En van daar gelijk door naar het hospital... Ik mag blijven tot morgen en heb net een maaltijd gehad. Kan iemand een fatsoenlijke bak koffie brengen???? Ik houd u op de hoogte hoor?.”

Een maand later ligt hij nog steeds in het ziekenhuis. Op 15 maart 2019 lezen zijn volgers een bericht vol positivisme. “Met wat tegenslagen ben ik nu aan de winnende hand...”

Peter bekommerde zich om alle dieren die hulp nodig hadden. (Foto: Facebook/RTV Oost)

Veertien dagen later, op 31 maart 2019, post Animal In Need/SCF op Facebook het bericht dat Peter Koekebakker “onze held” is overleden. In Spanje en Almelo leeft zijn naam voort. Even is er de vrees dat het asiel in Spanje dicht moet, maar zo ver is het niet gekomen.