Sushi-afhaalrestaurants booming business, Savannah (24) uit Vroomshoop heeft al twee zaken

De sushi-afhaalrestaurants schieten in Overijssel als paddenstoelen uit de grond. In de grote steden zijn al enkele jaren meerdere sushi-restaurants, nu hebben ondernemers ook de kleinere plaatsen ontdekt. Zoals de 24-jarige Savannah Makkinga uit Vroomshoop. Ze heeft in tien maanden tijd twee sushi-afhaalrestaurants uit de grond gestampt en denkt al na over verdere uitbreiding.

Het idee voor een eigen sushi-afhaalservice ontstond spontaan, vorig jaar oktober. "Ik was met mijn zus thuis, we zaten op de bank en we hadden allebei heel erg zin in sushi", vertelt Savannah. "Alleen in de hele gemeente Twenterand zit niks. We moesten twintig minuten rijden, naar Almelo, om daar sushi af te halen. Daar hadden we geen zin in, we wilden dat het thuisbezorgd werd. Toen dachten we: dit hier moeten meer mensen in Vroomshoop hebben. Toen ontstond het idee."

Eerste afhaalrestaurant

Amper drie weken later, op 23 oktober 2020, gaat de sushi-bezorgdienst van Savannah van start. Het loopt meteen als een trein. De vraag is zo groot, dat ze in januari 2021 een pand koopt met veel werkruimte aan de Passage in Vroomshoop. Ze verbouwt het tot haar eerste sushi-afhaalrestaurant. Het is tevens de eerste sushizaak in de gemeente Twenterand.

"Dat pand was ook echt nodig, we hadden het heel druk en daardoor was er meer ruimte nodig. Het starten van een sushi-afhaalrestaurant bleek in Vroomshoop een gat in de markt."

In plaats van dat ik student ben zijn we nu een leerwerkbedrijf voor studenten. Dat is wel heel apart. Savannah Makkinga, eigenaar van twee sushi-afhaalrestaurants

Haar twee zussen en andere familieleden helpen haar. Al gauw heeft ze meer dan dertig personeelsleden in dienst. Savannah breidt haar imperium enkele maanden later alweer uit. Want ook Tubbergen en omgeving blijkt nog sushi-loos. In mei van dit jaar huurt ze daar een pand aan de Waldeckstraat.

Tweede zaak in Tubbergen

"In Tubbergen werd geen sushi bezorgd", zegt Savannah. "Daarvoor moesten de sushi-liefhebbers ook naar Almelo. Eigenlijk hetzelfde verhaal als in Vroomshoop. Binnen anderhalve maand was het van de grond en hadden we 25 sollicitanten uit Tubbergen die in Vroomshoop werden ingewerkt als sushi-makers."

De 24-jarige Savannah is naast eigenaar van twee sushizaken ook nog gemeenteraadslid in de gemeente Twenterand. Het is allemaal nog maar net te combineren, beaamt ze. Haar studie bestuurskunde heeft ze door alle drukte wel stopgezet. "Het is wel grappig. In plaats van dat ik student ben zijn we nu een leerwerkbedrijf voor studenten. Dat is wel heel apart."

Imperium uitbreiden?

Met inmiddels zeventig personeelsleden en zeven rondrijdende bezorgauto's is de honger van Savannah nog niet gestild. Maar wat ze precies van plan is, houdt ze nog geheim. "Er komt iets leuks aan binnenkort. Ik zit nog te twijfelen." Of ze haar sushi-imperium verder gaat uitbreiden? "Misschien een restaurant of nog iets anders erbij", verklapt ze. "Want ik vind nog steeds dat het aanbod in Twenterand klein is. Als je kijkt wat in een stad als Enschede allemaal te bestellen is en je vergelijkt dat met hier, dan is het hier eigenlijk niks."