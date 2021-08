Ontsteltenis over gewelddadige dood Martine (20) uit Enschede in Lissabon: 'Ze deed geen vlieg kwaad'

Afgelopen zaterdag kwam Martine om het leven bij een geweldsincident in Lissabon. Haar vriend Damian zou haar met meerdere klappen om het leven hebben gebracht, zo luidt de verdenking van de Portugese justitie. Damian zou zijn vriendin onder meer tegen het hoofd hebben geschopt.

De twee zouden slaags zijn geraakt nadat ze even daarvoor vanwege overlast uit hun hostel waren gezet en op straat belandden. Damian zou na de geweldsexplosie zelf alarm hebben geslagen en hulp voor zijn zwaargewonde vriendin hebben gevraagd. Ze bezweek de volgende dag aan haar verwondingen. Damian werd in de boeien geslagen en zit sindsdien achter de tralies.

In Enschede samengewoond

Na vier maanden te hebben samengewoond in Enschede, waren Martine en Damian vorig jaar naar Lissabon verkast. Damian had daar een baan aangeboden gekregen bij een callcenter, waar ook Martine aan de slag ging. Damian had intussen een andere baan, maar Martine werkte nog steeds bij het callcenter.

Die blauwe plekken liep ze op door het stoeien met haar fret Jason

Martine Schuring ter Morsche werd twee decennia geleden in China geboren, maar werd geadopteerd en belandde in Enschede, waar ze opgroeide bij haar pleegouders. Het was in Twente waar ze Damian, geboren en getogen in Spijkenisse, ontmoette. De vonk sloeg meteen over, vertelt Jason.

Overslaande vonk

"Het is zo'n twee jaar geleden dat mijn broer terugkwam vanuit Griekenland, waar hij heeft gewoond en gewerkt", aldus Jason. "Tijdens een avondje stappen in Twente ontmoette hij Martine. Ze hebben een maandje of vier samengewoond in Enschede, waarna ze in september vorig jaar naar Lissabon zijn verhuisd omdat mijn broer daar een baan kon krijgen." Damian was in Twente overigens regelmatig in Hengelo te vinden, waar hij werd begeleid door een instelling die zich richt op probleemjongeren.

Portugese agenten (Foto: Getty Images / double_p)

Jason had regelmatig contact met zowel zijn broer Damian als Martine in Lissabon. "We spraken elkaar meermalen per week, vaak via Facetime. Martine was een ongelooflijk lieve en aardige meid. Van strubbelingen heb ik niets gehoord. En als er problemen tussen die twee waren geweest, had ze me dat wel verteld. Zo goed konden we wel met elkaar overweg."

Overlast

Martine en Damian woonden samen in een appartement in Lissabon, maar sinds een week of twee in een hostel. Daar werden ze echter uitgezet. "Ik begreep vanwege lawaaioverlast. Je moet weten, mijn broer Damian is een verwoede gamer. Echt ontzettend fanatiek. Met veel geschreeuw enzo. Ik ga ervan uit dat het daarmee te maken heeft."

(Foto: Getty Images / William87)

Jason hoorde gisteren pas van het overlijden van zijn schoonzus en dat zijn broer wordt vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar gewelddadige dood. De gescheiden ouders van Damian proberen intussen wanhopig contact met hun zoon te krijgen.

Blauwe plekken

De 20-jarige Jason heeft intussen gehoord dat zijn broer zijn geliefde zou hebben doodgeslagen. "Maar dat kan ik me niet voorstellen. Die twee waren echt ontzettend verliefd op elkaar. Er doen inderdaad verhalen de rondte dat Damian enorm jaloers zou zijn aangelegd, maar daar heb ik nooit ook maar iets van gemerkt. En dat ze regelmatig blauwe plekken had? Dat klopt, maar die had ze niet opgelopen bij ruzies, maar tijdens het stoeien met haar huisdier, een fret. Daarbij ging het er vaak nogal wild aan toe."

Jason is kwaad op zijn oudere broer. Furieus zelfs. Daar doet hij geen moment geheimzinnig over. Vooral omdat hij Martine een leuke meid vond. Maar hoe boos Jason ook is op zijn oudere broer, het wil er bij hem niet in dat Damian Martine meermalen zou hebben geslagen. "Damian is best een slimme vent. Ik vermoed eerder dat het te maken heeft met alle stress omdat ze het hostel zouden worden uitgezet. En dat hij haar vervolgens een klap heeft gegeven en zij op straat is gevallen en daarbij ongelukkig terecht kwam."

'Lieve meid'

Jason kan er nog niet over uit: "Martine was een hele lieve meid die geen vlieg kwaad deed. Ze stond altijd voor alles en iedereen klaar. Ook voor haar familie is dit een groot drama. Ze was erg close met haar vader. Die man is nog maar net enkele weken geleden overleden. Hij was langere tijd ziek geweest. Daar was ze totaal kapot van. En dan nu dit..."