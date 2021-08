Pleidooi voor verwijdering ecoduct over A35 bij Raad van State

De omgevingsvergunning voor het inmiddels gebouwde ecoduct over de A35 bij Enschede deugt niet en moet worden vernietigd. Het gevolg daarvan is dat het ecoduct bij de Haimersweg moet worden verwijderd. Dat vindt raadsman Marcel Middelkamp die de vergunning namens een buurtbewoner vandaag aanvocht bij de Raad van State.

Middelkamp vroeg de Raad ook in één moeite door of die advies wil vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Volgens de raadsman heeft de gemeente voorafgaand aan het verlenen van de vergunning geen inspraak geboden aan omwonenden. Ze konden later wel in beroep tegen het verlenen van de vergunning. “Belanghebbenden moeten altijd inspraak kunnen hebben”, zegt Middelkamp, die wijst naar het Europese Verdrag van Aarhus. Maar een van de rechters stelde dat de Raad daar toch anders naar kijkt.

Toeter

De buurtbewoner zegt dat het verkeerslawaai bij zijn woning sterk is toegenomen na de bouw van het ecoduct. “Dat werkt als een toeter die in de richting van mijn woning blaast.” Hij gaat niet zo ver als Middelkamp om verwijdering van het ecoduct te eisen. De aanleg van groen waarmee het ecoduct en de snelweg worden afgeschermd, vindt hij voldoende. Wel vindt hij de aanleg van het ecoduct weggegooid geld. “Er gaat geen ree overheen, omdat het ecoduct te smal is.” Een woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft wel toe dat het ecoduct smaller is dan gebruikelijk. Toch zijn er al sporen gevonden van reeën, zegt hij.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de gevolgen van de aanleg van het ecoduct onderzocht. De gevolgen, waaronder overlast, zouden zeer beperkt zijn. In zijn ogen is er geen sprake van dat het ecoduct nog zal verdwijnen. Maar een van de rechters van de Raad stelde dat dit niet is uitgesloten. “Als de bezwaarmaker van ons gelijk krijgt, dan is verwijdering van het ecoduct in principe mogelijk.”

De Raad doet binnen twee maanden uitspraak.