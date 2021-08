Onafhankelijk raadslid Herbert Capelle pleegt coup en 'claimt' coalitiepartij Pro Hengelo

De soap rondom het vertrek van raadslid Herbert Capelle uit coalitiepartij Pro Hengelo gaat een nieuw hoofdstuk in. Capelle heeft zichzelf uitgeroepen tot het enige bestuurs- en raadslid van de partij. Dit tot grote verbazing van de huidige Pro Hengelo-fractie. "We staan hier echt van te kijken. Wat is hij nou weer aan het doen?", zegt fractievoorzitter Wiert Wiertsema. Hij zegt dat er juridische stappen worden ondernomen.

Herbert Capelle noemt zich nu het enige raadslid en bestuurslid van Pro Hengelo. Hij claimt dat alle vijf raadsleden nu verder moeten gaan als een onafhankelijke fractie en dat hij het enige rechtmatige raadslid van de partij is.

Ook 'ontslaat' Capelle de twee andere bestuursleden, Frank Peters en Corinne Oostrom, omdat zij volgens Capelle niet volgens de statuten hebben gehandeld tijdens zijn afzettingsprocedure en dus niet bekwaam zijn.

'Reddingspoging'

In een reactie laat Capelle weten dat het niet om een coup gaat: "Ik zie het eerder als een reddingspoging. De partij is destijds opgericht om de Hengelose bevolking te helpen, met dualisme als belangrijk uitgangspunt. "Niet politiek bedrijven via achterkamertjespolitiek." Volgens het raadslid zijn er formeel geen leden ingeschreven in de partij en is dit niet volgens de statuten geregeld, terwijl Wiertsema zegt dat Pro Hengelo wel degelijk leden heeft.

Herbert Capelle werd in november 2020 uit de partij en fractie gezet. Dit omdat Capelle kritiek had geuit op de vier conceptontwerpen van het marktplein. Volgens Pro Hengelo was de afspraak dat de raad alleen het ontwerp zou beoordelen op de vooraf vastgestelde criteria. Capelle sprak zich fel uit tegen het huidige ontwerp en opereerde hierop, volgens Pro Hengelo, op eigen houtje. Hierdoor werd Capelle uit de partij gezet en werd hij ontslagen als penningmeester.

Vormfout

De exit uit de partij is volgens Capelle niet op de juiste manier gegaan. Door een vormfout is Capelle toch aangebleven als bestuurslid. "Wij hebben een fout gemaakt in de afhandeling van zijn ontslag uit het bestuur. Hij is namelijk ontslagen als penningmeester, maar niet als bestuurslid", zegt Wiert Wiertsema.

Capelle tekende twee keer bezwaar aan bij de Kamer van Koophandel over de manier waarop hij uit het bestuur en de partij is gezet. Beide keren werd Capelle in het gelijk gesteld. Volgens Capelle werden deze procedures niet conform de statuten uitgevoerd.

Hierdoor kon Capelle, als bestuurslid, andere leden in- en uitschrijven in het register. Volgens Wiertsema maakt Capelle misbruik van de situatie door op eigen houtje twee bestuursleden uit het register van de stichting te schrappen. Volgens Capelle heeft de KvK ook geoordeeld dat de algemene ledenvergadering niet voldoende was aangekondigd na het verwijderen van Herbert uit de partij.

Juridische stappen

Voor de Pro Hengelo-fractie is het duidelijk. "We gaan dit juridisch aanpakken en een advocaat in de arm nemen. Dit kan en mag niet." En voor de eerste raadsvergadering verandert er volgens Wiertsema niets. "Wij gaan gewoon verder als Pro Hengelo en zullen ook gewoon onder deze vlag ons blijven inzetten voor de burgers van Hengelo."

Herbert Capelle zegt op zoek te gaan naar meer leden: “Zij mogen trouwens ook gewoon weer lid worden van de partij.”