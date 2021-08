VIDEO | Oost op het Asfalt: scholier wordt bijna aangereden door ongeduldige spookrijder

De scholieren gaan weer massaal op pad. En dat is overduidelijk even wennen...

Sinds afgelopen maandag gaan scholieren weer massaal de weg op. En dat is overduidelijk even wennen, zo blijkt uit deze nieuwste aflevering van de rubriek Oost op het Asfalt, waarin we aandacht besteden aan opmerkelijke situaties op de Overijsselse wegen. Deze ochtend loopt het maar net goed af in Oldenzaal...

De vakanties zitten er weer op en dus gaan de scholieren weer in groten getale de weg op. Hoewel dat in het huidige coronatijdperk geen vanzelfsprekendheid is, heeft het kabinet besloten dat de leerlingen weer fysiek onderwijs mogen volgen in plaats van via die door velen zo verfoeide online-lessen.

Dashcam

De dashcam van deze automobilist registreerde hoe de fietsende scholieren blijkbaar op de zenuwen werken van een collega-weggebruiker. Scholieren staan er niet om bekend dat ze keurig twee aan twee op pad gaan en in hun enthousiasme weleens vervaarlijk door het verkeer laveren. Iets om rekening mee te houden.

Spookrijden

Deze kennelijk ongeduldige automobilist ziet deze ochtend op de Griekenlandlaan in Oldenzaal een uitgelezen kans om een grote groep fietsende leerlingen te passeren. Dat hij daarvoor langs de verkeerde kant van de vluchtheuvel moet en dus even een stukkie aan het spookrijden is, neemt hij op de koop toe. Het loopt voor iedereen maar net goed af.

OOST OP HET ASFALT

RTV Oost besteedt in de rubriek Oost op het Asfalt aandacht aan opmerkelijke situaties in het Overijssels verkeer. Gevaarlijke situaties, agressie onder automobilisten. Maar het mogen ook grappige, kolderieke taferelen zijn.

Zie deze pagina voor het toesturen van video's.