Economie in Overijssel flink in de lift, maar met name in regio Zwolle lastig om goed personeel te vinden

De economie in Overijssel is het tweede kwartaal van dit jaar hard gegroeid ten opzichte van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers. Overijssel houdt gelijke tred met andere regio's , maar wie de jongste cijfers vergelijkt met het tweede kwartaal van 2019, precorona, ziet dat Overijssel daar achterblijft bij andere regio's in Nederland.

De economische groei in Overijssel is zowel in Noord Overijssel als in Twente tien procent. Daarmee laat Overijssel flink wat regio's achter zich. De groeicijfers liggen ook iets hoger dan de landelijke cijfers. Gedeputeerde Eddy van Hijum is blij met de cijfers. "Ik denk dat je blij mag zijn dat als je de klap van een jaar geleden in ogenschouw neemt, dat de economie een enorme veerkracht laat zien."

Uitzonderlijk hoog

Vorige week berichtte het CBS al dat de Nederlandse economie met 9,7 procent was gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Voornamelijk doordat de economie in het tweede kwartaal van 2020 sterk kromp, viel dit cijfer uitzonderlijk hoog uit.

In de meeste regio’s in Nederland groeide de economie in het tweede kwartaal van 2021 met ongeveer acht tot tien procent ten opzichte van een jaar eerder. De industrie, de horeca en de reisbemiddeling waren de voornaamste aanjagers. van deze groei. Met name de horeca en de reisbemiddeling profiteerden van de versoepeling in de maatregelen tegen het coronavirus. Desondanks hebben deze bedrijfstakken nog niet het niveau van voor de crisis bereikt, meldt het CBS.

"Wat je kunt zien is dat de vangnetten die Rijksoverheid, gemeenten en provincie gezamenlijke hebben gespannen, om te voorkomen dat bedrijven mensen moesten ontslaan, liquiditeit steun, overbruggingsleningen, hebben voorkomen dat de gevolgen enorm waren", zegt Van Hijum. "Bedrijven konden dus snel opschalen toen de economie weer aantrok."

2019

Wie de jongste economische cijfers in Overijssel vergelijkt met cijfers vóór de corona-uitbraak ziet dat met name de regio Noord-Overijsel er nog niet zo rooskleurig voor staat. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 kromp de economie in het tweede kwartaal van dit jaar met één procent. In Twente valt de schade mee en is er wel sprake van lichte groei: een procentje.

Regio's die nog niet op het niveau zijn van voor corona kennen veel horeca, bedrijven in reisbemiddeling of in de cultuursector; bedrijfstakken die flink door de coronacrisis zijn getroffen en in deze regio’s een groot aandeel in de economie hebben.

Goed personeel

Dat Noord Overijssel en Twente flink in de lift zitten ten opzichte van vorig jaar brengt ook problemen met zich mee. Het is lastig om goed personeel te vinden voor openstaand vacatures. De spanning op de arbeidsmarkt is met name in de regio Zwolle zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen.

Van Hijum ziet dat ook. "Dat is eigenlijk een probleem dat voor de coronacrisis ook al was, met name in de technische beroepen. De industrie kan maar heel moeilijk mensen vinden. Maar je ziet het langzaam maar zeker ook in de bouw, metaal en andere sectoren optreden. En dat wordt wel de grote opgave de komende tijd, hoe je die personeelsbehoefte van bedrijven kunt voorzien. Wetende dat er veel mensen wel een uitkering hebben, aan de kant staan en behoefte hebben aan perspectief."

"Het is dus cruciaal dat er mogelijkheden ontstaan voor om- en bijscholing, dat we echt gaan investeren in leer-werkplekken waar mensen die misschien nog niet voor de functie geschikt zijn, daar wel geschikt voor worden gemaakt. En die match met elkaar maken, samen met onderwijs en gemeenten, daar gaan we op inzetten."