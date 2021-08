Wielrenster Anna van der Breggen stopt einde seizoen, net als Kirsten Wild, met Zwolse erepenning op zak

Ze ontving de erepenning voorafgaande aan de tweede etappe van de Ladies Tour in Zwolle, waar ze samen met collega wielrenster Kirsten Wild namens de stad werd gehuldigd voor het behalen van een bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Wild heeft de erepenning ook, in 2018 kreeg zij de onderscheiding al.

Speciaal

"Heel bijzonder om deze erepenning uit handen van burgemeester Peter Snijders te krijgen", zegt Van der Breggen. "Zwolle is de stad waar ik ben opgegroeid, waar ik naar school ben gegaan en waar de wegen liggen waar ik altijd heb gefietst. Dit seizoen staat in het teken van mijn afscheid en ik vind het leuk om dat op deze manier en bij deze gelegenheid ook in mijn eigen stad te kunnen doen."

Ook al heeft ze inmiddels alles gewonnen wat er te winnen valt en puilt haar prijzenkast uit, de erepenning krijgt straks zeker een speciale plek in haar huis. "We zijn net verhuisd dus we moeten er nog een mooi plekje voor zoeken, maar hij zal zeker niet in de la belanden. Dit is natuurlijk wat anders dan het winnen van een wedstrijd. Het is ook wat burgemeester Snijders tijdens de uitreiking zei: je staat er niet altijd bij stil dat je ook een voorbeeldfunctie hebt en ik denk dat deze erepenning daar naar verwijst."

"Sta stil bij wat je gedaan hebt en wees ook een voorbeeld voor jonge sporters die hetzelfde willen gaan doen later." Die boodschap neemt ze mee en zal ze als ambassadrice van de wielersport zeker verder uitdragen.

De erepenning van de stad Zwolle (Foto: Marielle Beumer)

Ambassadeur

Samen met collega wielrenster Kirsten Wild is ze nu één van de 35 mensen die de Zwolse erepenning wegens bijzondere verdiensten voor de Overijsselse hoofdstad in ontvangst heeft mogen nemen.

Volgens Wild, die vandaag ook in de bloemen werd gezet voor haar olympische bronzen plak bij het baanwielrennen, is de erepenning voor Anna van der Breggen meer dan verdiend. "Anna is natuurlijk ook een hele goede ambassadeur voor de stad. Ik vind het leuk dat ze er nu ook één heeft gekregen, kunnen we samen mooi naar de feestjes toe", zegt Wild met een brede lach.

Punt

Beide sporters zetten aan het einde van dit seizoen een punt achter hun succesvolle wielercarrière. Kirsten Wild heeft nog geen vast omlijnde plannen wat ze wil gaan doen. "Daar ga ik eerst goed over nadenken en de tijd voor nemen." Anna van der Breggen zal in ieder geval actief blijven binnen de wielersport. Naast haar ambassadeursfunctie voor de sport, wordt ze ook de ploegleider van haar huidige team.

"Ik blijf dus wel actief binnen het wielrennen, maar ik denk dat een begeleider wel heel wat anders is dan het zijn van een topsporter. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit om die verandering te ondergaan."