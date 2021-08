Staphorst telt relatief het minst aantal gevaccineerden in Overijssel

Staphorst blijft in Overijssel achter bij het vaccineren tegen corona. Dat blijkt uit cijfers van het coronadashboard. Veertig tot zestig procent van de inwoners hebben daar twee vaccinaties tegen corona gehad. Raalte, Borne en Olst-Wijhe zijn in Overijssel positieve uitschieters. De vaccinatiegraad ligt daar op 75 tot 84 procent. In de andere gemeenten is 60 tot 75 procent van de bevolking twee keer geprikt.

Onder de groep volwassenen die tussen 1996 en 2003 is geboren, ligt de vaccinatiebereidheid een stuk lager. Staphorst, Kampen, Zwartewaterland, Rijssen-Holten en Almelo blijven daar achter bij de rest van de inwoners. In de overige gemeenten in Overijssel ligt het aantal volwassen gevaccineerden tussen de veertig en zestig procent. Dat is in lijn met de meeste gemeenten in Nederland.

De opkomst voor de eerste prik ligt in Overijssel een stuk hoger. In meerdere gemeenten hebben al 75 tot 84 procent van de inwoners de eerste vaccinatie gehaald. Raalte haalt de beste cijfers, 90 tot 94 procent van de volwassen inwoners is hier al één keer geprikt. Ook in deze categorie blijft Staphorst achter met een percentage gevaccineerden dat ligt tussen de 40 en 59 procent.