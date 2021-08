Kijk terug: Zwitserse Reusser slaat dubbelslag in Simac Ladies Tour

Marlen Reusser heeft vandaag een dubbelslag geslagen tijdens de Simac Ladies Tour. De Zwitserse was de snelste in de tijdrit in het Limburgse Gennep en is nu ook de nieuwe leider in het klassement.

Reusser, die vorige maand nog zilver won op de Olympische tijdrit, reed de 17 kilometer in een tijd van 20:41. Daarmee was de Zwitserse achttien seconden sneller dan Ellen van Dijk, die tweede werd. Chantal Blaak eindigde als derde op ruim veertig seconden.

Niet helemaal in topvorm

"Ik hoopte voor de zege mee te doen. Ik ben nog niet helemaal in mijn topvorm, dat moet nog komen", aldus Reusser. "Maar natuurlijk is het prettig om hier te winnen. Ik wist dat Van Dijk hier ook goed zou zijn en gebrand was op de zege in eigen land, maar ik heb haar eerder verslagen en dat is nu weer gelukt. Mooi richting de kampioenschappen, maar het komt toch telkens op de vorm van de dag aan."

Van Dijk was ontevreden na afloop van de race tegen de klok. "Voor mij was deze etappe om twee redenen belangrijk. Voor het klassement, maar ook om te kijken waar ik in de tijdrit stond. De kloof met Marlen is groter dan ik gehoopt had en daar baal ik van", aldus Van Dijk. "Maar de kansen op de eindzege liggen nog open. De marge van 12 seconden is niet onoverkomelijk en ik verwacht dat er nog veel aangevallen gaat worden, want veel ploegen staan al op grotere achterstand in het klassement."

12 seconden voorsprong

Door de winst van de tijdrit nam specialiste Reusser de leiderstrui over van Alison Jackson uit Canada, die de eerste etappe op haar naam had geschreven. Van Dijk volgt op 12 seconden, Blaak op 39 tellen.

De Simac Ladies Tour duurt nog tot en met zondag en is iedere dag live te zien op TV Oost, YouTube en rtvoost.nl.