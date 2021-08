Geboortegolf in Overijssel: online aangifte in ziekenhuis zorgt voor hogere cijfers in Enschede

Gynaecologen en verloskundigen in Overijssel hebben het druk, nu in onze provincie sprake is van een heuse geboortegolf. Vooral Enschede viel op; in de lijst van twintig grootste gemeenten in Nederland is hier sprake van de grootste stijging van het aantal geboortes.

Dat Enschede hoge cijfers noteert, is voor een deel eenvoudig te verklaren doordat hier een ziekenhuis staat. "Wij zien zeker dat er ook bij ons in het ziekenhuis meer kinderen zijn geboren", zegt woordvoerder Ida Gerda Emmens van Medisch Spectrum Twente (MST). "Het was het afgelopen halfjaar duidelijk drukker."

Wat ook meespeelt bij de hoge cijfers van Enschede, is de ontwikkeling dat steeds meer mensen online geboorteaangifte doen, gewoon in het ziekenhuis. Emmens: "Het komt wel eens voor dat een kind bij ons in het ziekenhuis geboren wordt, maar dat de ouders later bij de aangifte hun eigen woonplaats opgeven als geboorteplaats. We weten niet op welke schaal dit gebeurt, maar het komt voor. Bij een online aangifte bij ons in het ziekenhuis is dat een stuk lastiger."

Duidelijk contrast

Toch wordt de hoge score van Enschede niet alleen veroorzaakt door vertekende cijfers, er worden daadwerkelijk meer kinderen geboren in de regio. Ook verloskundigen merken immers dat ze het drukker hebben.

"We zien een heel duidelijk contrast tussen 2020 en 2021", zegt Myrthe Bijsterbosch van Verloskundigenpraktijk Vivre in Enschede. "Vorig jaar waren mensen in eerste instantie voorzichtiger, toen nog onduidelijk was wat de effecten zijn van corona op een zwangerschap. Later bleek dat de kans op complicaties klein zijn en werden weer meer vrouwen zwanger."

Bijsterbosch denkt dat de coronaperiode voor veel jonge stellen een goed moment is om kinderen te krijgen. "Mensen zijn meer thuis en hebben minder feestjes, waardoor ze niet veel missen tijdens een zwangerschap. Maar ik denk ook dat door corona veel mensen zijn gaan nadenken wat nu eigenlijk de belangrijkste pijlers zijn in het leven."

Rust in de huiskamer

Ook het werk bij kersverse ouders thuis is tijdens de coronaperiode veranderd, merkt Bijsterbosch. "Er is meer rust. In het verleden was het vaak druk in huis met allerlei visite. Door de coronaregels kwam er minder bezoek, waardoor wij juist meer aandacht konden schenken aan moeder en kind."

In totaal werden in Enschede in de eerste helft van dit jaar 692 baby's geboren. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er nog 605. Ook in heel Overijssel ligt het aantal geboortes aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. In onze provincie werden in het eerste half jaar van 2021 5.570 kinderen geboren. Vorig jaar waren dat er in de eerste zes maanden van het jaar nog 5.364.