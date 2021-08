Pro-Europese boodschap ook bij lokale verkiezingen: Volt doet mee in Enschede

Volt Nederland plaatste eerder deze week al vacatures voor kandidaat-raadsleden en -lijsttrekkers voor 23 gemeenten op haar website. Toen ontbrak Enschede nog op de lijst. Opvallend, want niet alleen scoorde Volt bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 naar verhouding goed in Enschede, ook sprak de lokale afdeling de wens uit om een zetel in het stadhuis te bemachtigen.

De grootste op de UT

De deelname van Volt betekent dat met name GroenLinks en D66 er een concurrent bij krijgen in Enschede. Deze partijen genieten van oudsher een sterke voorkeur onder studenten. Maar dat is precies de vijver waarin ook Volt vist, bleek al bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Op de Universiteit Twente ging in maart maar liefst 26 procent van de stemmen naar Volt. Daarmee was de Europese beweging de grootste op de campus. Ook in de andere studentenwijken zoals de binnenstad en Horstlanden-Veldkamp scoorde Volt goed. Bijkomend voordeel bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat ook buitenlandse studenten mogen stemmen. Daarmee is het potentiële aantal Volt-kiezers groot genoeg voor meerdere raadszetels.

Volt ook in Münster actief

Voor Volt, dat voor verregaande Europese eenwording is, kan het extra motiverend werken dat er ook vlak over de grens een afdeling actief is. Bij de lokale verkiezingen in Münster behaalde de kersverse Volt-afdeling vorig jaar twee zetels. En laat de studentenstad Münster nu net de partnerstad van Enschede zijn, vol ambitieuze plannen.