VAR-ingrepen voortaan te zien in stadion

"Het gaat om de beelden op basis waarvan de arbitrage heeft besloten een eerdere beslissing te wijzigen. Het publiek kan zo op de schermen zien wat de reden van de herziening is, zodat het ook in het stadion duidelijk is waarom er door de VAR is ingegrepen", meldt de KNVB. ""Het vertonen van een video op de schermen is een nieuwe manier om het publiek zo optimaal mogelijk te informeren, een van de belangrijkste verbeterpunten sinds de komst van de VAR."

Club bepaalt

De video van het desbetreffende moment wordt aangeleverd vanuit het KNVB Replay Center. Vervolgens bepaalt de club of de beelden daadwerkelijk op het stadionscherm worden vertoond, aldus de voetbalbond.

Tot op heden kregen bezoekers in het stadion geen beelden te zien. Sinds oktober 2019 wordt bij VAR-momenten wel via korte teksten op de videoschermen aangegeven wanneer er sprake is van een VAR-check en wat de uitkomst van deze VAR-check is.

Primeur

Fortuna Sittard-RKC Waalwijk heeft vrijdag de primeur; dat is de eerste Eredivisiewedstrijd waarbij mogelijk VAR-momenten te zien zijn in het stadion. De meeste clubs uit Overijssel krijgen er zaterdag voor het eerst mee te maken. Dan staan Cambuur-FC Twente, Go Ahead Eagles-Sparta en Willem II-PEC Zwolle op het programma. Zondag speelt Heracles in eigen stadion tegen NEC. Alle wedstrijden zijn live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.