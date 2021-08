Verdachte zorgt opnieuw voor oponthoud in Enschedese oplichtingszaak: "Ik heb corona"

Het is niet de eerste keer dat de strafzaak tegen de man niet door kon gaan wegens ziekte. In juni was de Enschedeër ook al ziek, net als afgelopen dinsdagmorgen. Toen besloten de rechters in Almelo om de zaak vandaag voort te zetten, tenzij de Enschedeër met een ondertekende doktersverklaring kon aantonen dat hij ziek was.

Volgens het Openbaar Ministerie lichtte de 44-jarige in 2018 een Enschedese ondernemer op voor anderhalve ton. Hij zou de ondernemer voorgespiegeld hebben dat hij een mooie partij producten zou kunnen leveren. Om vertrouwen te wekken zou de verdachte gezegd hebben dat een bekende Twentse zakenman ook betrokken zou zijn bij de deal.

Geld verdwenen

Na het betalen van de anderhalve ton zou de Enschedeër met allerlei verhalen zijn gekomen om uit te leggen dat het geld weg was. Zo zou de FIOD alles in beslag hebben genomen. Of zou hij zijn opgelicht door een Afrikaanse bende. De zakenman vertelde afgelopen dinsdag nog dat hij sinds de aangifte door de 44-jarige en diens familie wordt bedreigd. Dat ging zover dat hij Enschede achter zich liet en verhuisde.

De officier van justitie had grote twijfels bij de coronaverklaring van de verdachte Enschedeër. Politiemensen zouden hem woensdag nog op straat gezien hebben terwijl hij een balletje aan het trappen was. Ook zou hij hen verteld hebben dat hij nog op pad was geweest voor een zaken. "Het lijkt erop dat meneer zich op slinkse wijze probeert te onttrekken aan zijn strafzaak", aldus de officier van justitie.

Uitstel

Uiteindelijk besloot de rechtbank de zaak toch maar uit te stellen. "Er ligt een mail met een positieve uitslag en onder de huidige omstandigheden mag hij dit gebouw niet in. Al zou hij nu bij zijn strafzaak aanwezig willen zijn, het mag niet."

Wanneer de zaak verder gaat is niet duidelijk.