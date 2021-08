Van winkel naar woning: is dit Hengelose idee de oplossing voor de leegstand?

We lopen met Joop Nijenhuis, programmamanager binnenstad, in Hengelo richting de Telgenflat. Een voormalig kantoorpand dat een aantal jaar geleden volledig is getransformeerd naar woonflat. Kamers in alle soorten en maten, gemeenschappelijke ruimtes en een dakterras. "Dit is één van de mooiste voorbeelden in de stad", vertelt Nijenhuis enthousiast. "Dit is nu een flat in hartje Hengelo, waar alle 83 kamers verhuurd zijn."

"De leegstand is een probleem in onze stad", vult wethouder Gerard Gerrits (VVD) aan. "Daar lopen we niet voor weg en daar moet wat aan gedaan worden. We hebben destijds het plan gemaakt om gebieden in de binnenstad aan te wijzen waar woningen gerealiseerd mogen worden. Dit is één van onze belangrijkste oplossingen om de leegstand tegen te gaan."

In Hengelo en Kampen merken ze een structurele leegstand, zoals in veel Nederlandse steden:

Betaalbare woningen

Zo'n dertig tot veertig transformatieprojecten telt Hengelo momenteel. "We kiezen panden uit die langdurig leeg staan en geschikt zijn om te transformeren. Maar we doen dat echt niet overal", vervolgt Gerrits. "We kiezen er in bepaalde delen van de binnenstad voor om alleen boven winkelpanden te kiezen voor woningen, omdat de winkelfunctie op de begane grond behouden moet blijven."

We zijn een voorbeeld, maar leren ook nog van andere gemeenten wethouder Gerard Gerrits

Bij de panden die wél getransformeerd worden, bepaalt de gemeente voor welke doelgroep de woningen gerealiseerd worden. "We willen natuurlijk niet enkel dure appartementen in de binnenstad. Juist voor eenpersoonshuishoudens is hier veel te ontwikkelen. In de Telgenflat zie je bijvoorbeeld veel mensen in de leeftijd 20 tot en met 35 jaar die nog alleen wonen. Ze kunnen daar betaalbaar wonen, zitten dicht bij het station, de winkels en alle horeca. Van hen krijgen we erg veel positieve reacties."

Ook andere gemeenten is het opgevallen dat Hengelo massaal van winkel naar woning gaat. "We hebben hier al enkele gemeenten uit het midden van het land op bezoek gehad", zegt Gerrits. "Zij willen weten wat we precies doen en hoe we het doen. Ja, we zijn een voorbeeld, maar ook wij leren nog van andere gemeenten."

'Geen transformatie in Kampen'

Ook in een middelgrote stad als Kampen is er sprake van een groot aantal leegstaande winkelpanden. "Dat is hier al jaren hetzelfde", reageert Michiel de Groot van de ondernemersvereniging. "Het zijn verouderde panden, lelijke panden of hele dure panden die hier al lang leeg staan. Soms verplaatst er wel eens een winkel, maar er zijn genoeg panden die echt heel lang leeg staan."

Toch kiezen ze in Kampen niet direct voor een transformatie naar woningen, maar hebben ze ook niet de illusie dat er weer winkels terugkomen. "Nee, op dit moment nog niet. We kijken eerst naar andere opties. Dan moet je denken aan servicebedrijven, workshopruimtes of bijvoorbeeld een massagesalon."

Terug naar Hengelo, waar ze rustig doorgaan met het transformeren van winkelpanden naar woningen. "Maar ook hier kijken we naar andere opties. Denk aan culturele invullingen van panden. De binnenstad moet uiteindelijk een mooie mix zijn van winkels, woningen en andere invullingen."