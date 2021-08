Jagen steeds populairder onder jongeren: "Mooiste werk dat er is"

Door de coronapandemie gaan meer mensen naar buiten en ze willen actief bijdragen aan natuurbeheer. De jachtopleiding volgen is voor jongeren dan een logische keuze. Ook het duurzamer omgaan met voedsel speelt een rol.

Duurzaam vlees

"Zelf wil ik ook weten waar mijn vlees vandaan komt en hoe het heeft geleefd. Door het wild te schieten en daar alles van te gebruiken en te delen met vrienden staat duurzaam gebruik van een dier bovenaan. Ook de huid is te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat de populatie van bepaalde diersoorten in de hand wordt gehouden."

Jasper de Groot is jager en natuurbeheerder op landgoed Twickel in Delden. In 2013 deed hij de opleiding bos- en natuurbeheer en het halen van de jachtakte is daar onderdeel van. Maar in de loop der jaren groeide het besef van duurzaam gebruik van het vlees bij Jasper.

Jasper de Groot is jager op landgoed Twickel (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Beheer

"In Nederland willen en moeten wij op de vierkante meter heel veel tegelijk. Je moet zorgen dat er balans blijft. Anders krijg je overlast van bepaalde diersoorten of, zoals je nu ook veel hoort, aanrijdingen met wild." Er zijn regels rondom het jagen. Het beeld dat mensen hebben dat jagers wekenlang rondrennen met een geweer klopt niet, aldus Jasper de Groot.

"Er wordt geteld hoeveel dieren er zijn en aan de hand van de tellingen wordt bepaald hoeveel dieren er mogen worden geschoten, dat is nodig voor de balans." In Nederland zijn er 27.000 mensen met een jachtakte, de meesten zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging. Maar je kunt na het behalen van de akte niet zomaar 'op jacht'.

Julia de Vries van de jagersvereniging legt uit dat voor het actief kunnen jagen er 40 hectare per persoon nodig is. Als er dan ruimte is in een bepaald gebied mag je daar in overleg met de jachthouder jagen. En ook dan moet je je houden aan de afspraken, per wildsoort zijn er bepaalde periodes van het mogen bejagen. "Tot nu toe hebben alle mensen met een jachtakte een plek om te jagen, maar het betekent dus niet dat er meer mag worden afgeschoten, de aantallen liggen vast."

Natuurbeheer

Een net zo belangrijk onderdeel van het jager zijn is natuurbeheer. Samen met grondeigenaren wordt gekeken naar het vergroten van de biodiversiteit door de aanleg van houtwallen, het terugbrengen van wilde akkers en bloemenranden en het maken van afspraken met boeren over misschien andere teelten en gewassen.

"Hier op Twickel zijn wij bezig met de meidoornhagen en hierachter zie je de strokenteelt. Voor de recreant is dat mooi maar voor ons als natuurbeheerders ook heel belangrijk." Jasper wordt dan ook wel bosbaas en natuurbaas genoemd, hij is er trots op. "Het is het mooiste werk dat er is. Bezig zijn buiten in en met de natuur en zo het landgoed behouden voor toekomstige generaties."