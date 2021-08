Opnieuw problemen met Keolis-bussen die plotseling uitvallen

De problemen met Keolis-bussen blijven maar komen. Nog geen half jaar nadat alle nieuwe bussen gerepareerd werden, vallen er opnieuw vijf uit. Hierdoor komen chauffeurs in de problemen, aangezien ze plotseling niet harder van 30 kilometer per uur kunnen. Het FNV eist dat chauffeurs niet meer de snelweg op hoeven 'tot het euvel voorbij is'.

Keolis probeert te achterhalen wat er dit keer mis is. "Als het een softwareprobleem is, kunnen we het makkelijk oplossen", zegt Rene Nekkers, regiomanager bij Keolis. "Als het probleem mechanisch is, is het een ander verhaal."

Aantal defecte bussen

Nekkers kan niet zeggen hoe lang het duurt voor de bussen gerepareerd zijn. "Maar ik denk niet dat het weken of maanden duurt." Of er mogelijk meer dan vijf bussen defect zijn, durft hij ook niet te zeggen.

Keolis rijdt sinds december vorig jaar met de elektrische bussen. In totaal rijden zo'n 250 bussen in de regio's Zwolle, Deventer, Vechtdal en de Veluwe.

Maar al snel kwamen de eerste problemen aan het licht. Chauffeurs konden niet meer zien hoe vol de accu was en er waren problemen met de verwarming. Maar het opvallendste was dat de bussen honderden keren stilvielen. De vervoerder begon een grote reparatieronde.

Eind mei was het eindelijk zo ver: alle bussen waren nagekeken en waar nodig gerepareerd. "Een mooi moment", zei de vervoerder. Ook FNV-bestuurder Marijn van der Gaag was blij met het nieuws. "En nu komt dit weer, als een duveltje uit een doosje."

Chauffeurs op de snelweg

"Ze (Keolis, red.) doen er alles aan, dat weten we", zegt Van der Gaag. De FNV-bestuurder eist dat chauffeurs niet de snelweg op hoeven totdat duidelijk is wat er precies aan de hand is. Maar daar wil Keolis niet aan, zegt regiomanager Rene Nekkers. "Chauffeurs kunnen de bus op de vluchtstrook zetten als er problemen zijn."

Op routes waar dit niet kan, omdat de vluchtstrook daar soms als spitsstrook wordt gebruikt, hoeven chauffeurs niet te rijden. "De vluchtstrook gebruiken is natuurlijk niet prettig, maar zoiets kan in principe met iedere bus of vrachtwagen gebeuren. Daar is de vluchtstrook voor", zegt Nekkers.