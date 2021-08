Keolis deelde dit jaar al 700 mondkapjesboetes uit in Overijssel: "Niet streng, wel strikt"

Vervoerder Keolis heeft dit jaar in Overijsel al ruim zevenhonderd boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje. Dat zijn twee tot drie boetes per dag. 'Niet streng, wel strikt', is het credo van Keolis.

Sinds juni vorig jaar is het verplicht om een mondkapje in de trein te dragen. Doe je dat niet, dan loop je het risico om op de bon geslingerd te worden. Kosten: 95 euro.

"Als wij zien dat een reiziger zich in de trein bevindt zonder mondkapje, dan vragen wij de reiziger om een mondkapje op te doen", vertelt boa Cisca Boerstra. "Het is een soort waarschuwing om mensen alert te maken dat het verplicht is. Mocht een reiziger niet mee willen werken, dan geven we of direct een boete of moet diegene bij de volgende halte de trein verlaten."

Keolis rijdt op drie trajecten in Overijssel: Enschede-Zwolle, Zwolle-Kampen en Oldenzaal-Zutphen.

Steeds lakser

Boerstra merkt dat mensen steeds lakser worden in het dragen van een mondkapje. "Sinds de laatste versoepelingen merk je dat mensen er wel klaar mee zijn. Na ongeveer veertien maanden wordt het steeds moeilijker om een mondkapje te dragen."

Keolis zegt sinds de versoepelingen van eerder deze zomer niet meer te beboeten op het perron. Boerstra spreekt van een 'gedoogbeleid'. "De afstand onderling van anderhalve meter is wel te waarborgen op het perron, dus vandaar dat er niet meer zo streng op wordt gecontroleerd."

Strenger dan NS?

De NS heeft geen exacte boetecijfers voor Overijssel vanwege het niet dragen van een mondkapje in de trein. Een woordvoerder laat wel weten dat NS er minder snel voor kiest om direct te beboeten: conducteurs en boa's waarschuwen volgens haar altijd eerst.

Is Keolis dan strenger dan NS als het om de mondkapjesplicht gaat? Boerstra: "Ik wil niet zeggen dat we strenger zijn, maar we zijn wel strikt. Wij vinden veiligheid en gezondheid binnen de trein belangrijk, zowel voor onze reizigers als ons personeel. We willen wel strikt zijn in het opvolgen van de regels."