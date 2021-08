De groei van het aantal dassen in Overijssel stagneert sinds 2015: "Dit is zwaar teleurstellend"

Stilstand is in dit geval eigenlijk achteruitgang, stelt Gerard Berendsen van Dassenwerkgroep Twente: "Voor een gezonde sterke populatie is groei noodzakelijk. We hadden dat eigenlijk ook verwacht. Het is zwaar teleurstellend dat we toch nog op hetzelfde niveau zitten als vijf jaar geleden."

"Koud op ons dak"

De dassenbeschermers en onderzoekers hadden op een heel andere uitkomst gehoopt, vertelt Gerard: "We hoorden de laatste jaren allemaal verhalen van mensen die op allerlei plekken dassen hadden gezien, veel meer dan vroeger. Dus deze cijfers vielen ons echt koud op ons dak."

Maar dat je ze meer ziet zegt niet dat er ook grotere aantallen zijn: "Door de droge zomers was er minder voedsel en moesten dassen vaker en langer op pad om te eten, terwijl ze anders misschien vlakbij de burcht al genoeg konden eten. Ook zijn er daardoor misschien wel wat minder jongen geboren."

Dassenfamilie (stockfoto) (Foto: Mark Zekhuis)

Stropers, verkeer en opruimers

Maar de droogte is niet de hoofdoorzaak, denkt Berendsen: "Nog steeds worden er veel dassen doodgereden. Ook weten we dat er stropers actief zijn die af en toe een das vangen. Maar ook overheden laten steken vallen. Bijvoorbeeld door een zogenaamd 'lege' dassenburcht te egaliseren, om ruimte te creëren voor woningbouw of andere projecten. "

Vooral dat opruimen van lege burchten zit Gerard dwars: 'Burchten lijken soms wel verlaten maar worden op andere momenten nog wel degelijk gebruikt, bijvoorbeeld als schuilplek of kraamburcht. Ook komen jonge dassen die eerst wegtrokken soms weer terug bij hun oorspronkelijke burcht. Die kans ontneem je ze dan. Burchten zijn soms tientallen of zelfs honderd jaar oud, daar moet je vanaf blijven."

Nog steeds sneuvelen veel dassen in het verkeer (Foto: Gerard Berendsen)

"Tussen de oren"

De das is een beschermde diersoort. hij was ooit zo goed al verdwenen uit Nederland, maar dankzij herintroducties en allerlei beschermende maatregelen gaat het nu een stuk beter. Maar de populatie blijft kwetsbaar en moet verder groeien om het echt te redden, denkt Berendsen; ' Beleidsmakers en overheden moeten serieus nemen dat de das echt nog beschermd moet worden. Dat zit nog niet genoeg tussen de oren bij iedereen. "

"Handhaving van de regels hoort daar ook bij", stelt Gerard, "dus optreden tegen stropers of vernielers, maar ook heel zorgvuldig met plannen omgaan, En niet zomaar een vergunning verlenen om een burcht om te schoffelen, zoals wel is gebeurd rond vliegveld Twente."

Ruimte genoeg

Volgens Berendsen zijn er in Overijssel nog genoeg gebieden te vinden die heel geschikt zijn voor dassen om zich te vestigen, maar waar ze toch niet of maar mondjesmaat voorkomen. In het Vechtdal is wel een lichte groei zichtbaar, maar over heel Overijssel kan het nog wel een stuk beter, denkt Berendsen.

"Je hoeft echt niet bang te zijn voor een dassenplaag. Als er genoeg dassen zijn stabiliseert de populatie zich en komen er niet meer bij, dat regelt de natuur zelf. Maar nu is het aantal dassen nog te laag om van een gezonde populatie te spreken."