Twentse cocaïnesmokkelaar 'Witte Boeddha' laat volkszangers toontje lager zingen

Henk R. was nog maar kort actief in de vaderlandse showbizz, maar binnen de kortste keren was hij een gevierde verschijning onder de vertolkers van het levenslied. Maar nadat R.'s zakenimperium ineen was gestort, bleef een aantal van die artiesten met lege handen achter. Nu zit Henk R. vast in een Zweedse cel, zoals RTV Oost gisteren onthulde. Hij is gepakt met een partij cocaïne, verstopt in een Colombiaanse container.

Ze zijn vertolkers van het levenslied. De smartlap, zeg maar. Waarbij ze met name de grote tegenvallers in het leven bezingen. Nu staan ze zelf met lege handen en spelen ze de hoofdrol in hun eigen levenslied.

Ze voelen zich in het ootje genomen door Henk R., die vanuit zijn gehuurde woonboerderij in het buitengebied van Reutum een showbizzbureautje bestierde. Maar nadat de boel failliet was gegaan, emigreerde R. plots naar Zweden.

Onstuimige zakencarrière

Voordat Henk R. - zoals gisteren gemeld - door een Zweedse rechtbank wegens cocaïnesmokkel tot zeven jaar celstraf werd veroordeeld, leidde hij een op z'n zachtst gezegd onstuimige carrière als zakenman. Als directeur van een hypotheek- en assurantiekantoor werd hij veroordeeld wegens oplichting, het witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte.

Kort daarop begon hij het bedrijf QenQ Advies, waarmee hij energiecontracten verkocht aan zowel particulieren als bedrijven. Gelijktijdig bestierde hij het bedrijf Entertainment XXL: dit moederbedrijf had een heel scala aan bv'tjes onder zich. Weliswaar allemaal gelieerd aan de muziekindustrie, maar nadat QenQ Advies op de fles ging, ging de verkoop van energiecontracten vanuit het showbizzbureautje 'gewoon' door.

'Witte Boeddha'

Intussen timmerde Henk R. in showbizzkringen volop aan de weg. Daarbij richtte hij zich vooral op de vertolkers van het levenslied. En dan met name de subtoppers, of zij die proberen door te stoten naar deze categorie. Hij zag zichzelf als een 'Witte Boeddha', vermoedelijk vanwege zijn kijk op het leven in combinatie met zijn postuur en kale hoofd. Twee van zijn bedrijven noemde hij ook zo, de Witte Boeddha.

"Een supervriendelijke vent", zegt een in dit wereldje bekende artiest. "Heel aimabel. En ik moet heel eerlijk zijn: ik heb ook de andere verhalen gehoord, maar ik heb alleen maar goede ervaringen met hem. Hij kwam zijn afspraken na en ik heb altijd keurig mijn centjes gekregen."

Toontje lager

Maar lang niet alle zangers zijn positief over Henk. Een van de artiesten uit de stal van Entertainment XXL is Maikel ten Voorde. Henk R. reed met hem als manager het hele land door. Om plaatjes op te nemen en op weg naar optredens.

Henk R. was echter niet alleen de manager van deze Enschedese volkszanger maar in het dagelijks leven ook werkgever. "Hij wist dat ik me bezighoud met het bouwen van websites en dat heb ik voor hem ook gedaan. Tot aan het faillissement", zegt Ten Voorde. "Op dat moment had ik nog enkele maanden salaris tegoed. Gelukkig hadden we wat gespaard en konden we ons zodoende redden. En via het UWV is het uiteindelijk goed gekomen. Maar al met al heeft het wel enkele maanden geduurd voordat ik mijn geld had."

Naar Zweden

Uiteindelijk gaat ook Entertainment XXL op de fles. Na een opmerkelijk verhaal - zoals we gisteren meldden - dat Henk R. door een van zijn vroegere medewerkers voor 77.000 euro zou zijn opgelicht. Daarop zag hij zich genoodzaakt de stekker uit zijn bedrijfje te trekken, waarop hij de wijk nam naar Zweden.

Begin 2019 is hij samen met zijn echtgenoot op vakantie in Zweden en wordt op slag verliefd op het land. In de zomer van dat jaar emigreren ze.

'Eenzame kerst'

Henk R. pendelt sindsdien nog regelmatig op en neer tussen Zweden en Nederland. Onder meer om energiecontracten te verkopen en zijn familie te bezoeken, aldus het Zweedse justitiedossier. Tijdens een van die bezoekjes belandt R. achter de tralies. Omdat hij naar verluidt onvoldoende meewerkt aan het onderzoek naar zijn faillissement laat de curator hem gijzelen.

"Hij zat toen in Drenthe in de bajes", zegt een van zijn artiesten, die anoniem wil blijven. "Dat was rond de kerstdagen. We hebben toen met meerdere artiesten, die zich door hem gedupeerd voelen, die Hazes-klassieker gezongen: 'Eenzame kerst'."

De artiesten hadden echter te vroeg gejuicht. Nadat een vriend de borgsom had betaald, werd Henk 23 december op vrije voeten gesteld zodat hij met familie en schoonouders in Zweden kerst kon vieren. Op weg naar Zweden belt Henk meermalen met vriend Chris over de Colombiaanse container, maar wordt daarbij door de Zweedse justitie afgetapt in het onderzoek naar de drugssmokkel.

Auto-ongeluk

Twee maanden daarna, eind februari 2020, gaat het gruwelijk mis als Henk op weg van Zweden naar Nederland met zijn zwarte Caddy van de weg raakt. Zelf komt hij er met een gebroken pols en enkele gebroken ribben nog relatief goed vanaf, maar zijn dochtertje raakt dusdanig zwaargewond dat even voor haar leven wordt gevreesd.

Volgens bronnen verklaart hij naderhand dat hij door een andere auto opzettelijk van de weg zou zijn gereden, maar uit sporenonderzoek door de politie blijkt daar niets van.

Uiteindelijk loopt het Zweedse avontuur spaak als Henk R. samen met een vriend uit Twente wordt opgepakt wegens drugssmokkel, waarop beiden achter de tralies belanden.

Cijferbrij

Volgens curator Metin Inan, die voor de ondankbare taak stond de onsamenhangende boekhouding van het showbizzbureautje te ontcijferen, behartigde Henk R. de belangen van een handvol artiesten. Namen wil hij omwille van de privacy niet noemen, maar in de stukken duikt de naam op van een populaire volkszanger.

Deze zanger wil eigenlijk niet zoveel kwijt over zijn avonturen met Henk R. en wil vanwege de reden waarom de tukker momenteel vast zit zijn naam liever niet genoemd zien. "Ik kwam bij toeval met Henk in aanraking. Toen een van zijn artiesten een plaatje opnam in mijn studio. Na de opnamen hebben we nog een tijdje zitten kletsen. Ik vond het een hele aimabele kerel. Reed in een grote Volvo, strak gekleed in een keurig pak. Op dat moment zat ik zonder manager, terwijl ik het razend druk had. Toen ik dat vertelde, zei hij dat hij mij wel kon helpen. Maar al binnen een halfjaar kreeg ik het idee dat bepaalde zaken niet klopten en is onze samenwerking gestopt."

Vervelend staartje

Nadat de samenwerking was stopgezet, kreeg het hele avontuur voor de zanger echter nog wel een vervelend staartje. Want wat bleek? Henk R. zegt nog ruim 20 mille van zijn voormalig poulain tegoed te hebben. De zanger heeft zich echter op zijn beurt bij de curator gemeld omdat hij nog 40.000 euro tegoed zegt te hebben van Henk R.

Mocht de bewuste artiest nog enige hoop koesteren dat hij ooit nog een cent ziet, dan kan curator Inan hem uit de droom helpen. Na uitvoerig onderzoek komt de curator namelijk tot de conclusie dat er financieel helemaal niets meer te halen valt.