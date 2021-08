Weer brons voor Frank Hosmar bij Paralympische Spelen: "Ik kwam eigenlijk voor een andere kleur"

Het is na de Spelen in Londen en Rio de Janeiro de zesde bronzen plak voor Hosmar bij de Paralympische Spelen. Hij doet in Tokio ook mee met het team.

"Hier sta ik met de zoveelste bronzen medaille. Niet dat ik er niet blij mee ben, maar ik kwam hier eigenlijk voor een andere kleur", zei Hosmar. "Het lijkt wel of ik een abonnement heb op de derde plaats. Gelukkig krijg ik nog meer kansen hier, daar ga ik nu voor. We gaan door."

"Een beetje teleurgesteld ben ik wel", vervolgde Hosmar. "Alphaville voelde zo goed aan en ik dacht van tevoren dit wordt mijn beste proef ooit. Maar paarden zijn geen machines. Misschien was hij vandaag niet zo gefocust op mij. Ik ga de video’s van mijn proef kijken om te zien wat er beter kan aanstaande maandag in de kür. Er zaten wat kleine foutjes in, maar we hebben ook heel veel goede dingen laten zien."

Goud naar België

Het goud was voor de Belgische Michèle George met Best of 8. De Britse Sophie Wells won het zilver met Don Cara.