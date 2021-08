Rechtszaak over PAS-melders dreigt nog lang te gaan duren

Het geschil over adressen van boeren die zonder vergunning zorgen voor een kleine uitstoot van stikstof gaat waarschijnlijk een vervolg te krijgen. Dit bleek vandaag tijdens een spoedzitting bij de Raad van State. Demissionair minister Schouten van LNV weigert die adressen te geven aan milieuorganisatie MOB. Ze zijn daarover al twee jaar met elkaar in gevecht.

Het juridische gevecht zorgt voor veel beroering in de agrarische wereld. De minister en landbouworganisatie LTO vinden dat de adressen niet openbaar mogen worden. “Het gaat om persoonsgegevens en daarmee de privacybescherming van de betrokken agrariërs en hun huisgenoten”, zegt de advocaat van de minister. LTO sluit zich daarbij aan.

MOB zegt de adressen nodig te hebben om een goed beeld te krijgen van de stikstofproductie van de zeker 3.500 bedrijven die onder de zogeheten PAS-stikstofregeling geen natuurvergunning nodig hadden. Vanwege hun beperkte uitstoot konden ze met alleen een melding bij de provincie gaan uitbreiden. In de provincie Overijssel gaat het om vele honderden bedrijven.

Sinds de Raad van State de PAS-regeling vernietigde, geldt voor al die ‘PAS-melders’ dat ze alsnog een vergunning nodig hebben. Minister Schouten gaat ze die vergunning ook geven. MOB wil dit proces goed kunnen volgen en toezien dat er niet teveel ruimte wordt gegeven voor stikstofuitstoot. MOB spreekt al van een mogelijke witwasoperatie.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State besliste begin dit jaar al dat de adresgegevens toch openbaar moeten worden. Minister Schouten weigert zich dus daarbij neer te leggen. Volgens haar advocaat heeft de Raad de kwestie verkeerd begrepen en daardoor een onjuiste uitspraak gedaan.

Raadsman Valentijn Wösten van MOB reageerde woest op de raadsvoorzitter. “Ik ben verbijsterd dat u de minister zoveel ruimte geeft. Ik hou hier een heel nare smaak aan over.” Wösten had verwacht dat de raadsvoorzitter korte metten zou maken met de minister. De rechtbank in Groningen had dat eerder ook gedaan.

In plaats van het openbaar maken van de adressen had de minister alleen de coördinaten van de agrarische bedrijven bekendgemaakt en dat maakt het voor MOB zeer lastig om de adressen te achterhalen. Dat was volgens de rechtbank ‘evident in strijd’ met een eerder oordeel van de rechtbank en de uitspraak van de Raad van State. Voor de rechtbank was dat aanleiding ‘voor de hoogst ongebruikelijke stap om de minister te veroordelen tot betaling van een dwangsom van maximaal 72.000 euro’.

Hoger beroep

Maar de minister ging hiertegen in hoger beroep en kreeg ook voor elkaar dat de dwangsom werd geschorst door de Raad van State. MOB vroeg vandaag om opheffing van die schorsing en eindelijk openbaarmaking van de adressen. De raadsvoorzitter meldde dat hij dat waarschijnlijk niet zal doen en dat er mogelijk nog een vervolgzitting komt.

De Raad doet volgende week uitspraak.