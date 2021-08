Werkstraf geëist tegen vrienden van slachtoffer fatale mishandeling in Enschede

Tom van der V. en Nick van H. uit Enschede hebben een werkstraf van honderd uur tegen zich horen eisen in de rechtbank van Almelo. De twee mannen van 21 jaar zouden twee mannen hebben mishandeld. Een van die mannen, een 25-jarige Enschedeër, is hoofdverdachte in de zaak rond de fatale mishandeling van Marco van der Kolk (26). Dat gebeurde in de nacht van 22 op 23 augustus 2020 in het centrum van Enschede. Hij overleed in het ziekenhuis. De 25-jarige staat later vanmiddag terecht voor de mishandeling van Van der Kolk.

De twee mannen, vrienden van Marco van der Kolk, worden er van verdacht de hoofdverdachte en nog een man van achteren te hebben aangevallen door hem te schoppen en slaan. Dat gebeurde in dezelfde nacht als waarin Van der Kolk zwaar werd mishandeld. De twee verdachten waren met Marco van der Kolk en nog een aantal vrienden na een voetbalwedstrijd de stad in gegaan. Ze hadden zo'n acht tot twaalf bier op toen ze naar een ander café liepen. Toen ze het café in wilden, maar dat vol was, keerden ze om op zoek naar een andere kroeg.

Vechtpartij duurde nog geen minuut

Volgens de verdachten was Marco van der Kolk toen al, om onbekende reden, boos. Onderweg naar een andere kroeg ontstond de vechtpartij. "Ik zag dat er wat aan de hand was en toen heb ik mij er ook mee bemoeid. Ik had niet gezien dat er geduwd was, dat zag ik pas op de camerabeelden. Over en weer waren er rake klappen en schoppen en toen kwam de fatale klap...", zegt Van H. in de rechtszaal. Volgens de rechter duurde de vechtpartij nog geen minuut.

Ik vond dat ik mijn vriend moest helpen en ben gaan vechten Verdachte Tom van der V.

Waarom Van H. meedeed met de vechtpartij, weet hij niet goed meer. "Misschien komt het door de alcohol. Ik heb er gewoon niet bij nagedacht en heb mij er mee bemoeid. Tijdens de vechtpartij, na wat klappen en schoppen, probeerde ik het te sussen. Maar de rest ging door."

Slachtoffer lag op de grond

De verdachten zeggen de hoofdverdachte en zijn vriend niet te kennen en dat onduidelijk is hoe de vechtpartij ontstaan is. Beiden geven aan niet meer te weten wat er aan de hand was. Duidelijk is wel dat de vechtpartij ontstond bij een conflict tussen Marco van der Kolk en de hoofdverdachte. "Ik heb echt geen idee wat de reden was. Wel weet ik dat Marco nooit iemand uit het niets zou slaan", aldus Van der V.. "Ik vond dat ik mijn vriend moest helpen en ben gaan vechten."

Volgens de rechter begon Van der V. met schoppen tegen de vriend van de hoofdverdachte. De man lag toen op de grond. Wat er daarna gebeurd is zegt de man niet meer te weten. Pas vanaf de fatale klap die Marco kreeg en hij naast hem zat en zijn hoofd vasthield, zegt de man alles weer te weten. Volgens de rechter stroken niet alle verklaringen in de rechtszaal met de verklaring die bij de politie is afgelegd.

WhatsApp-gesprekken

De hoofdverdachte van de mishandeling van Marco van der Kolk en andere betrokkenen hebben bij de politie aangegeven dat ze uit het niets werden aangevallen, stelt de rechter. Toch zou uit WhatsApp-gesprekken van een betrokkene blijken dat mogelijk bij de vriendengroep wel duidelijk was waarom er een ruzie - en uiteindelijk vechtpartij - ontstond. Beide verdachten geven aan echt niet te weten wat de oorzaak is.

Ik had Marco weg moeten halen Verdachte Van der V.

De hoofdverdachte van de fatale mishandeling van Van der Kolk heeft bij de politie aangegeven dat hij geen kans zag om weg te lopen en de mannen moest aanvallen uit zelfverdediging, nadat hij uit het niets geschopt zou zijn. Hij hield door de aanval van Marco van der Kolk en de twee verdachten letsel aan zijn oog, kaak en handen op.

De beelden van de vechtpartij, opgenomen door een beveiligingscamera, werden tijdens de rechtszaak getoond. Van H. gaf na de verklaring met tranen in de ogen aan er erg veel spijt van zijn daden te hebben. Van der V. gaf aan dat hij "Marco weg had moeten halen."

Nabestaanden in de zaal

De nabestaanden van Marco van der Kolk waren ook aanwezig in de rechtszaal en zichtbaar geëmotioneerd.

De uitspraak volgt over iets meer dan twee weken.

Vanaf half twee vanmiddag staat de 25-jarige Enschedeër terecht die verdacht wordt van de fatale mishandeling van Marco van der Kolk. Verslaggever Teun van der Velden volgt de zaak via Twitter.