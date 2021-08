Mogelijk tijdelijke woonunits op terrein UT in de strijd tegen kamertekort in Enschede

Mogelijk worden tijdelijke woonunits geplaatst op het terrein van Universiteit Twente om het kamertekort onder studenten aan te pakken. Het is één van de oplossingen waar Universiteit Twente, Saxion, gemeente Enschede en Twente Board naar kijken. Er is een flink tekort aan studentenwoningen. Honderden studenten van Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente zoeken zonder succes naar een kamer. Daarom zoeken meerdere partijen naar oplossingen.

Studenten op zoek naar een kamer merken dat het dit jaar extra moeilijk is om er een te vinden. In het bijzonder voor internationale studenten is dat een dringend probleem, omdat zij echt een kamer nodig hebben. Heen en weer reizen tussen universiteit en ouderlijk huis is immers geen optie. Problemen doen zich overigens niet alleen in Enschede voor. Ook in Zwolle is het lastig om een kamer te vinden.

In Twente zijn de problemen reden voor Twente Board, Universiteit Twente, Saxion en de gemeente Enschede om de handen ineen te slaan. "Het is belangrijk en tegelijkertijd mooi om te zien hoe Twente zich verenigt om de woningnood van onze studenten op te lossen. Het toont het verantwoordelijkheidsgevoel en de kracht van onze Twentse organisaties én van onze inwoners", zegt Victor-Jan Leurs, directeur Twente Board.

Voortvarend

Gemeente Enschede coördineert de aanpak van dit huisvestingsvraagstuk. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Ik ben blij met de voortvarendheid waarmee we nu gezamenlijk dit vraagstuk aanpakken. We willen graag talent naar onze stad halen en dan moeten we natuurlijk ook samen zorgen dat onze studenten goede huisvesting krijgen.”

We zien dat de berichten over het tekort ontzettend veel hebben los gemaakt. Mirjam Bult, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

De Universiteit Twente is blij met de regionale steun: “We zien dat de berichten over het tekort ontzettend veel hebben los gemaakt. Het is verschrikkelijk om studenten niet te kunnen ontvangen zoals we dat allen graag zouden willen en het is fijn dat deze samenwerking nu op gang komt", aldus Mirjam Bult, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. "Voor het welzijn van studenten is het ontzettend belangrijk dat ze een goede start met een studie maken, daar hoort ook een fijne thuisplek in de regio bij."

Tijdelijke en structurele oplossingen

De betrokken partijen verwachten binnen enkele weken een oplossing te hebben voor de eerste groep studenten die nu nog geen kamer heeft. Daarnaast blijven partijen zoeken naar structurele oplossingen voor het probleem.

Veel particulieren hebben aangegeven dat ze een steentje willen bijdragen door een kamer tijdelijk aan te bieden. Deze mensen krijgen het advies hun aanbod via social media bekend te maken of gebruik te maken van bemiddelingssites. Studentenvereniging ESN Twente heeft een Housing Matchmaking Service opgezet.