Jong en oud werkt aan Dahliafestival Vollenhove: ''Bijna 1,5 miljoen bloemen prikken voor zaterdag''

Normaal gesproken zouden er dit weekend tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland richting de Kop van Overijssel trekken voor Corso Vollenhove. Eén van de grootste bloemenoptochten van het land. Dit jaar ziet het er allemaal anders uit. ''We laten maximaal 9,5 duizend bezoekers toe'', vertelt Han Knol. De Voorzitter van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.) is blij dat er dit jaar weer iets te organiseren valt. ''We mogen weer! We wilden hoe dan ook wat doen. Stilzitten is geen optie in Vollenhove.''

Lange tijd bleef het onduidelijk wat dit jaar mogelijk zou zijn. ''Het kon nog alle kanten opgaan.'' In mei werd, na verschillende malen overleg, de knoop doorgehakt. ''We wilden geen risico's lopen, met het oog op de gezondheid, maar ook financieel gezien. Daarom viel de keuze op een coronaproof Dahliafestival. Samen met de wagenbouwers hebben we deze dag ingevuld.''

Van dahlia op het land, tot een metershoge wagen: bekijk hier hoe dat in Vollenhove gaat!



Geen vaccinatiebewijs nodig

Waar nog steeds veel evenementen worden afgelast, kwam er voor het Dahliafestival wel een vergunning. Knol: ''We hebben alles in kaart gebracht, doorgesproken met betrokken instanties. Het is een doorloopevenement geworden met een vaste looproute. Wagens blijven staan en het publiek loopt eromheen.''

Een vaccinatiebewijs is dus niet nodig. ''Met een ticket ben je welkom. Maar we vragen iedereen om medewerking. Houd je aan de huidige maatregelen, zoals 1,5 meter afstand bewaren.'' Om dit in goede banen te leiden, zijn er veel helpende handen nodig. ''We kunnen niet zonder de inzet van honderden vrijwilligers.'' Overigens maken de groepen deze week tijdens de bouw wel gebruik van de CoronaCheck app of zelftesten, die gratis worden verstrekt.



Breder, interactief én drijvend

In totaal zijn er elf 'Corsowagens' te bewonderen, met daarnaast kunstwerken gemaakt door de jongste bouwers. Een rondje langs de bouwlocaties leert dat er behoorlijk creatief met de nieuwe omstandigheden om wordt gesprongen. Moeten de bouwers altijd rekening houden met de smalle straatjes van de 'Venose' binnenstad, nu is dat ineens niet meer aan de orde. Zo is de wagen van De Vereniging veel breder, maakt Venomenaal iets waar het publiek over mag lopen en zoekt Nameless zelfs het water van de haven op.

De groep Nameless bouwt 'Bad Pirates'; badeendjes die zullen gaan drijven. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

''Ik heb al bij verschillende groepen een kijkje genomen. Ja, het is toch wel groot uitgevallen'', concludeert Knol. ''Het worden echt mooie creaties.'' Te groot mogen de wagens echter niet zijn. ''De bouwers hebben voor dit jaar zelf een limiet van 150.000 dahlia's vastgesteld. Dat wordt dan aangevuld met alternatieve materialen, plus muziek of figuratie. Ik heb gehoord dat we toch bijna 1,5 miljoen bloemen gaan prikken voor zaterdag.''

Er staat meer op het programma. ''In de ochtend zijn er activiteiten voor de kinderen van de basisscholen. Dan begint om 12.00 uur het Dahliafestival, dat tot 20.00 uur duurt. Een compleet dagje uit dus! Denk aan foodtrucks, dweilorkesten en optredens.''

Kwaliteit van de dahlia's 'supergoed'

De meeste groepen hebben een eigen dahliaveld. Zoals Klein Cuba. Zij delen het land sinds een aantal jaren met wagenbouwgroep De Vereniging. Piet Driezen, ruim twintig jaar lid bij Klein Cuba, is dé kenner. ''Ik ben eerlijk gezegd meer met de bloemen bezig dan met de wagen.'' Hij kan dan ook honderduit vertellen over zijn passie. ''Hier zitten 18.000 knollen in de grond. Kijk dat is een Red Fox, oh en die donkere is ook prachtig. De Gipsy Night.''

De afgelopen jaren teisterde droogte regelmatig de velden. Daar is dit jaar geen sprake van. ''De kwaliteit van de dahlia's is supergoed'', stelt Driezen. ''Ik had niet zoveel dahlia's verwacht, maar het is een perfect jaar voor ze.'' Groepen gebruiken de bloemen zelf voor hun wagen en brengen een gedeelte naar de Stichting Bloemencommissie Vollenhove. Daar worden de dahlia's vervolgens verdeeld en verhandeld. Vandaag krijgen de laatste bloemen allemaal een plekje op één van de wagens.