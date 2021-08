In Lissabon omgebrachte Martine (20) mogelijk komende week terug naar Nederland: 'We willen waardige uitvaart'

Toen in de zomer van vorig jaar duidelijk werd dat Martine in het kielzog van vriend Damian naar Lissabon zou vertrekken, deed de familie alles om dit te verijdelen.

Een advocaat hebben ze ingeschakeld, er zijn talloze gesprekken gevoerd tussen Martine en haar begeleiders. "Met een gedragswetenschapper erbij. Je wil niet weten wat we allemaal hebben gedaan om te voorkomen dat ze zou gaan", vertelt Martine's oom, die namens de familie optreedt als woordvoerder. "Uiteindelijk is er zelfs een gesprek geweest met de politie erbij. Maar Martine leek wel voorgeprogrammeerd. Ze vertelde precies wat nodig was. Waarop de psychiater van die instelling oordeelde dat ze bekwaam was om te mogen gaan. Terwijl wij wisten dat ze dit helemaal niet aankon."

Onder invloed

Volgens de nabestaanden van Martine stond de jonge vrouw onder grote invloed van haar vriend Damian (21), die ze via Instagram heeft leren kennen. De twee vertrokken september vorig jaar naar Lissabon om beiden bij een callcenter aan de slag te gaan. Nadat ze uit hun appartement moesten vertrekken, woonden ze twee weken in een hostel.

Maar toen ze vanwege aanhoudende lawaaioverlast op straat belandden, zou Damian compleet zijn doorgedraaid. Afgelopen weekeinde sloeg hij zelf alarm nadat Martine zwaargewond was geraakt. Ooggetuigen meldden de Portugese politie hoe ze hadden gezien dat Damian even daarvoor meermalen op haar had ingetrapt, op zowel haar hoofd als in haar buik.

'Oompje'

Martine kwam als peuter van anderhalf naar Nederland. Er groeide een sterke band met haar oom. "Al vanaf dag één toen ik haar op het vliegveld zag. Al reageerde zij op haar beurt aanvankelijk wat terughoudend. Maar dat schijnt vaker voor te komen bij Chinese meisjes. Na een week was het ijs echter definitief gebroken. Ze beschouwde me als haar troetel-oom. Noemde me 'oompje'."

Martine woonde tot aan haar vertrek begeleid, bij een Enschedese instelling. "Daar zat ze op kamers. Ik zie haar nog zo haar spulletjes pakken voor haar vertrek naar Portugal. Voordat ze weg ging, heeft ze eerst nog een paar dagen bij haar moeder in Helmerhoek gewoond."

Gemanipuleerd

Haar familie moest vervolgens met lede ogen toezien hoe Martine naar Portugal vertrok. Het geluk achterna, zoals dat heet. De familie echter wanhopig achterlatend.

"We wisten gewoon dat dit niet goed kon gaan. Martine had een IQ van 52 en er is een licht verstandelijke beperking, een LVB, bij haar vastgesteld. Ze was heel gemakkelijk beïnvloedbaar. En we wisten dat ze door Damian werd gemanipuleerd. Als het bijvoorbeeld op schrijven aankwam, was haar Nederlandse taal erg slecht. Maar soms kwam dan ineens een in perfect Nederlands geschreven bericht tussendoor. Dan weet je genoeg."

En na haar vertrek naar Lissabon brokkelde het contact met familie langzaam af. "Sommige contacten werden op haar mobieltje ineens geblokkeerd en dan weer gedeblokkeerd. En als ze Facetime-belde, zat ze vaak in het donker. Als haar werd gevraagd het licht aan te doen, zei ze dat de lamp stuk was. En dan zagen we een silhouette van Damian op de achtergrond voorbij lopen."

Een hard gelag voor de Enschedese nabestaanden. Wrang vooral ook omdat Martine enorm aan haar Twentse adoptiefamilie hing. "Martine was een zorgzaam en lief meisje. En juist een echt familiemeisje."

Er waren volgens de familiewoordvoerder meer aanwijzingen dat Martine onder invloed van Damian stond. "Ze had haar bankrekening opgezegd en een nieuwe geopend. Terwijl we weten dat ze zoiets helemaal niet zelfstandig kan."

Blauwe plekken

Ook bereiken de familie nu vanuit Lissabon steeds meer geluiden dat Damian zijn partner wel vaker hardhandig behandelde. "Dat ze regelmatig onder de blauwe plekken zat. En dat hij soms extreem kwaad op haar kon worden. Niet alleen vertelden vrienden dat, maar ook hun werkgever in Lissabon."

Intussen stapelen volgens de familiewoordvoerder de bewijzen in Lissabon zich tegen Damian op. De jongeman sloeg zelf alarm nadat Martine levensgevaarlijk gewond was geraakt. Agenten troffen hem vervolgens met met bloed besmeurde knokkels aan. "Aanvankelijk waren er al ooggetuigen die hadden gezien hoe hij op straat meermalen had ingeschopt op haar hoofd en buik. Intussen hebben zich ook buurtbewoners gemeld als getuige." Martine bezweek de volgende dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In Portugal berecht

De 'zaak-Lissabon' vertoont parallellen met een recente fatale mishandeling op Mallorca. Maar daar waar de verdachten in die zaak zich in Nederland voor de rechter moeten verantwoorden, heeft de familie van Martine gisteren te horen gekregen dat in het strafproces rond Damian M. vrijwel zeker een Portugese rechter een oordeel zal gaan vellen.

"Dat heeft te maken met de Portugese wetgeving. Hier is van cruciaal belang dat Martine en Damian beiden langer dan drie maanden in Portugal woonden. Daardoor is de kans minimaal dat Damian in Nederland zal worden berecht, is ons verteld."

Meest afschuwelijke scenario

Intussen is er binnen de familie grote verontwaardiging over de opstelling van de Twentse zorgorganisatie die Martine begeleidde. "We hebben meermalen gewaarschuwd dat dit niet goed kon gaan. Als ze uiteindelijk dan toch vertrekt, haal je je allerlei scenario's in je hoofd wat er fout kan gaan. Loverboys, noem maar op. Maar dit is wel het meest afschuwelijke wat er kon gebeuren."

Waardig afscheid

Het belangrijkste is nu echter Martine. "We richten ons eerst op haar. We hebben begrepen dat de autopsie inmiddels is afgerond en dat haar lichaam door de Portugese justitie is vrijgegeven. Er moet nu nog een aantal formaliteiten worden afgewikkeld en dan kan Martine naar Nederland worden overgebracht. Mogelijk al in de loop van komende week. We concentreren ons nu op de uitvaart. Willen vooral dat iedereen afscheid van haar kan nemen. Op een zo waardig mogelijke manier."