Van Gaal neemt Weghorst op in definitieve selectie, Pasveer valt af

Wout Weghorst uit Borne is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de definitieve selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Doelman Remko Pasveer uit Hengelo zat ook in de voorselectie, maar viel af voor de definitieve groep.

De teller van Weghorst staat inmiddels op tien interlands. Daarin scoorde hij twee keer. Op het afgelopen EK deed hij onder Frank de Boer in alle vier de wedstrijden van Oranje mee. Hij begon de eerste twee duels in de basis en viel in de andere twee in. Pasveer zat eerder in de voorselectie van Oranje, maar haalde de definitieve groep nog niet. Ten opzichte van de voorselectie viel ook Donny van de Beek af. Steven Bergwijn en Denzel Dumfries werden alsnog bij de selectie gehaald, zij zaten niet in de voorlopige groep.

Programma Oranje

Nederland speelt begin komende maand drie WK-kwalificatiewedstrijden. Woensdag 1 september is Noorwegen de tegenstander in Oslo, drie dagen later komt Montenegro naar Eindhoven en weer drie dagen later is koploper Turkije de tegenstander in Amsterdam. Nederland is tweede met een punt achterstand op Turkije (6 om 7). Ook Montenegro en Noorwegen hebben 6 punten.

Jong Oranje

Jayden Oosterwolde van FC Twente en Sepp van den Berg uit Zwolle kunnen hun debuut gaan maken voor Jong Oranje. Beide verdedigers zijn door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië in Deventer. Jong Oranje begint aan een nieuwe cyclus, met spelers geboren na 1 januari 2000. In de selectie zitten vijftien debutanten. Ook Jay Gorter, die deze zomer overstapte van Go Ahead Eagles naar Ajax, zit erbij.