Kees van Wonderen: "Complimenten zijn bevestiging dat we goed bezig zijn"

Go Ahead Eagles haalde nog geen punten bij de rentree in de Eredivisie. Toch zijn er wel veel complimenten voor het spel van de ploeg van trainer Kees van Wonderen na de duels tegen Heerenveen en Feyenoord. De oefenmeester is daar in ieder geval blij mee, want het kan helpen om wel punten te gaan pakken.

"Je krijgt de bevestiging dat de jongens die ervaring of vlieguren op dit niveau nog niet zozeer hebben, in staat zijn om zich te meten met twee goede ploegen als Feyenoord en Heerenveen. Dus daar heb je zeker wat aan en als ze zelf ook voelen en ervaren dat we een rol kunnen gaan spelen, dan ga je makkelijker spelen en zal dat in mijn beleving ook gaan vertalen in resultaten", zegt de trainer.

Voorlopen op de muziek

Van Wonderen vindt zelfs dat Go Ahead verder is dan hij dacht: "Ik vind dat we iets voorlopen op de muziek, want ik had niet verwacht dat we al dit konden brengen, als je kijkt naar de wedstrijden die we gespeeld hebben."

Cardona

Een speler die opviel in de eerste duels was Marc Cardona. De Spanjaard was enkele keren gevaarlijk en scoorde tegen Heerenveen bijna op fantastische wijze. Van Wonderen ziet echter dat hij nog niet fit genoeg is voor 90 minuten. "Ik denk dat wij een aantal interessante spelers hebben. Daarvan zijn er een aantal laat binnengekomen. Dus die zijn we langzamerhand door de trainingen en wedstrijden aan het inpassen. Inhoud aan het kweken. Dus die worden fitter en laten steeds meer zien dat ze ook in het elftal willen komen of horen. Dus uiteindelijk is het een gevecht van die spelers individueel om een plek te veroveren, of je plek te behouden."

Sparta

Sparta is morgen in Deventer de derde tegenstander van het seizoen en dus hoopt Van Wonderen in eigen huis op de eerste punten: "Sparta is natuurlijk een ervaren eredivisieploeg. Dus in dat opzicht wordt dit weer een volgende test en als wij zo blijven spelen als de laatste weken dan komt er op een gegeven moment een resultaat naar ons toe. We hopen dat dat al tegen Sparta is, maar als dat niet zo is, moeten we daar ook niet van in de war raken. Gewoon doorgaan en vooral de dingen goed met elkaar blijven invullen en dan is een resultaat uiteindelijk wat het gevolg is.