Moeder en broer Afghaanse UT-onderzoeker nog niet weg: "Ze zijn veilig, maar erg bang"

Said is onderzoeker aan de Universiteit Twente (Foto: RTV Oost)

Said Elias Rahimi, de Afghaanse onderzoeker aan de Universiteit Twente, maakt zich grote zorgen om zijn moeder en broer, die nog in Afghanistan zijn. Hij had zijn broer aan de telefoon op het moment dat de twee explosies gisteren afgingen.

"Ze hadden bericht gekregen dat ze naar het vliegveld moesten komen en moesten wachten op een bericht dat ze meekonden met een vliegtuig. Toen waren daar ineens die explosies", vertelt de man, die zelf sinds enkele maanden in Enschede is neergestreken. Zijn vader was het al eerder gelukt naar Duitsland te vluchten, maar zijn moeder en broer zitten dus nog vast in het land.

'Er werd geschoten'

"Ik heb ze gezegd in de buurt van het vliegveld te blijven om toch nog een kans te maken, maar dat hebben ze achteraf gelukkig niet gedaan. Iedereen vluchtte weg en er werd geschoten. Mijn broer heeft mensen gezien die gewond waren."

Toen ik eenmaal telefonisch contact had gehad, werd ik wat rustiger. Said Elias Rahimi

Said is er inmiddels achter dat zijn moeder en broer veilig in een hotel in Kabul zitten. "Het was nog een tijdje heel spannend, want ik kon ze niet bereiken. Ik denk dat ze met andere mensen aan het bellen waren. Maar toen ik eenmaal telefonisch contact had gehad, werd ik wat rustiger."

'Heel beangstigend'

Ondertussen weet Said niet hoe het nu verder moet. "Alle Europese vluchten uit het land zijn stopgezet. We hebben nog een beroep gedaan op de Amerikaanse autoriteiten, maar ik heb weinig hoop meer. Het is heel beangstigend allemaal."

Vluchten over land zou nog tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar ook daar heeft Said weinig vertrouwen in. "Ik heb gehoord dat alle buurlanden als Pakistan de grenzen gesloten hebben, dus dan wordt dat ook lastig. We moeten maar wachten en zien wat er gebeurt."

'Situatie is duister'

Vorige week liet de UT-onderzoeker al weten pessimistisch over zijn vaderland te zijn. "Ik heb op dit moment geen hoop voor Afghanistan. De situatie is duister. De komende jaren zal het een verschrikkelijke situatie zijn daar. Maar ik hoop het beste voor alle mensen die wachten op een betere toekomst. De enige optie die we nu hebben is de mensen helpen die veel gevaar lopen."

Bij de twee aanslagen gisteren in de buurt van het vliegveld van Kabul kwamen ruim honderd mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.