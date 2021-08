Muziekcultuur staat onder druk, maar Vriezenveense Harmonie viert 100-jarig bestaan met groot theaterspektakel

Overijssel telt op dit moment zo'n 170 muziekverenigingen met ongeveer 9500 leden. Volgens Jack Stolp van de Overijsselse Bond voor Muziekverenigingen (OBM) staat de muziekcultuur ondanks de inspanningen onder druk.

"De Vriezenveense Harmonie zit in een luxepositie. Dit is een grote vereniging met een A-, B- en zelfs een C-orkest. Er zijn in Overijssel slechts een aantal van dit soort grote verenigingen. Twee in Wierden en een aantal in Zwolle. De meerderheid van de verenigingen in de provincie is kleiner", zegt Stolp.

Sleutel voor succes

Voorzitter René Lemans van de Vriezenveense Harmonie weet wel waarom zijn vereniging succesvol is: "Wij zijn een dorpsharmonie met heel veel trouwe leden. Maar ik denk dat wij ook heel veel moeite doen om een hele vitale club te blijven. Dit spektakel is één voorbeeld daarvan, iets doen wat je normaal niet doet. Even uit je comfortzone stappen".

Lemans vult aan: "Vroeger gaven wij een concert en kwamen de mensen wel naar je toe, dat wordt minder. Maar als je dat blijft doen, dat is een verloren zaak. Dus je moet eruit en dat doen wij. Naar de jeugd, naar de ouderen en daarom blijven wij goed bezet. Daar ben ik heel blij mee".

Tekst gaat verder onder de video:

Oorzaken afhaken ledenaantallen

Ondanks de inspanningen van de verenigingen staat de muziekcultuur in Overijssel onder druk. Dat heeft volgens Stolp verschillende oorzaken. "Anders dan bij bijvoorbeeld voetbal waar leden direct mee kunnen spelen in een team, moeten ze bij ons eerst een opleiding volgen. De meeste doen toch drie jaar over het behalen van het A-diploma. Het verenigingsleven is een sociaal gebeuren."

"Het mooiste is als leerlingen in groepjes naar de vereniging komen. Dat zie je minder. Door corona zijn er ook leerlingen afgehaakt. Het begin van het nieuwe schooljaar is het moment om nieuwe leden te werven. Hopelijk keert ook een aantal afhakers terug. Als leden 17 of 18 zijn, lonkt de studie. Dan raakt de muziek soms op de achtergrond", zegt Stolp.

Theaterspektakel Harmonie Vriezenveen

De Harmonie speelt een hoofdrol in het theaterspektakel. Niet alleen door de muziek, maar ook door het verhaal dat vertelt wordt. Dat verhaal, geschreven door Laurens ten Den, gaat over de rivaliteit tussen Oost- en Westeinde dat de liefde tussen Jan en Sientje in de weg staat. Maar de gezamenlijke Harmonie verbindt de dorpelingen. Een grote rol is ook weggelegd voor de rivaliteit tussen de voetbalclubs DETO en DOS.

Aan de voorstelling werken zo'n 200 man mee. Het Harmonieorkest en slagwerkgroep van 80 man, 25 amateur acteurs uit Twente 48 zangers en zangeressen, een groep van 30 kinderen en een aantal ondernemers uit Vriezenveen die gaan figureren. Professioneel actrice Anne-Marie Wolterink speelt de hoofdrol. Ineke de Geus tekent voor de regie.

De Vriezenveense Harmonie zit er warmpjes bij qua ledenaantal (Foto: RTV Oost)

Toekomst

Ondanks de bedreigingen die er zijn, is Stolp positief over de toekomst. "Je ziet dat er verenigingen zijn die gaan fuseren, onder meer vanwege de kosten die ze moeten maken. Een muziekinstrument aanschaffen loopt in de papieren. En er moet een dirigent of muzikaal leider voor het orkest staan. Niet alle verenigingen kunnen dat blijven betalen. Daar ligt de grootste uitdaging. Huisvesting is een ander punt van zorg. Vroeger repeteerden muziekverenigingen vaak in zaaltjes bij cafés of dorpshuizen. Die plekken zijn er steeds minder."

Landelijk wordt er achter de schermen hard nagedacht hoe de muziekverengingen voor de toekomst behouden kunnen blijven. Stolp: "Ik zie over tien jaar een terugloop, maar we zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat we het goed houden voor de verenigingen en dat ze er over tien jaar nog zijn."

Via deze website is meer informatie te vinden over het spektakel en tickets: harmoniespektakel.nl