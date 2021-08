Tukkers zeven jaar in Zweedse cel voor cokesmokkel, volg de reis van drugscontainer CSNU6556851

Het gaat om Henk R. uit Enschede en Cris S. uit Glanerbrug. De twee kennen elkaar al zo'n twintig jaar. Hadden onder meer een stichting die zich over kwetsbare kinderen ontfermde, zo verklaarden ze tijdens de verhoren tegenover de Zweedse recherche.

Onstuimige carrière

Henk R. is medio 2019 naar Zweden geëmigreerd, nadat hij in zijn vaderland als zakenman een nogal onstuimige carrière achter de rug had. In 2015 werd hij als directeur van een hypotheek- en assurantiekantoor al eens veroordeeld wegens oplichting.

Daarna bouwde hij vanuit een gehuurde woonboerderij bij Reutum een bescheiden zakenimperium op. Zo begeleidde hij meerdere artiesten uit het levensliederengenre. Maar al zijn bv's gingen op de fles. Henk R. werd privé failliet verklaard en hij had een schuld van enkele tonnen.

Container CSNU6556851

In het najaar van 2019 legt Henk contact met verschillende koolstofbedrijven in Colombia. Naar eigen zeggen, omdat hij een welwillende afnemer voor dat soort producten had. Importeren via Zweden zou veel voordeliger zijn, door allerlei milieumaatregelen. Op 12 december 2019 wordt in de Colombiaanse haven Barranquilla een container gedropt, met nummer CSNU6556851. Het duurt tien dagen, voordat de container op een schip wordt gehesen.

Eindbestemming van de container is het bedrijf Vita Buddha (Witte Boeddha) in Hällaström, Zweden. Het bedrijf staat op naam van de geëmigreerde Henk R., die eerder in Nederland onder meer het bedrijf 'White Buddha' bestierde. Als kwinkslag, omdat hij - waarschijnlijk vanwege zijn levensfilosofie in combinatie met zijn postuur - zichzelf als een boeddha zag. Zijn nieuwe Zweedse bedrijf is idyllisch gelegen, dicht bij het water, middenin de ruwe natuur.

Het Zweedse bedrijf 'Vita Buddha' is idyllisch gelegen (Foto: RTV Oost)

Antraciet

Samen met oude maat Cris S. heeft Henk de container besteld, zo blijkt uit het Zweedse strafdossier in handen van RTV Oost. De opsporingsdiensten hebben verschillende bewijzen, valt te lezen. Zo zijn er e-mails die bewijzen dat zij de container hebben besteld, pak- en verzendlijsten, verschillende chats en afgeluisterde telefoongesprekken.

In totaal onderschept het Zweedse team van de Nationale Eenheid tegen Internationale en Georganiseerde Criminaliteit 670 berichten. In veel van die berichten staat de Colombiaanse container centraal.

Eind 2019 belandt Henk achter de tralies als hij Nederland bezoekt. Naar verluidt omdat een van de curatoren die zijn faillissementen onderzoeken, hem in hechtenis laat nemen. Henk R. werkt namelijk onvoldoende mee aan de afwikkeling van het bankroet.

'Speciale inhoud'

Vanuit de bajes belt hij met maat Cris, want de opdracht tot verzending van de container moet gegeven worden. Cris benadert vervolgens Henks vader, die draagt tenslotte dezelfde achternaam. Die moet een mail sturen naar het Colombiaanse koolstofbedrijf, 'anders zou Henk flink wat geld mislopen'.

Cris geeft de vader de instructies. Hij moet het volgende schrijven:

''Dear mr / mrs. A few days ago we received an offer from your company for a special carbon called anthracite. We are a company located in Sweden. We are interested in receiving and distributing your product as there are customers interested using it. We cordially ask you to send us a quote for about 18 tons including transportation and shipping. We are attentive to your reaction. Thanks in advance for the attention given to this request. A cordial greeting, Vita Buddha.'

De email wordt door Henks vader ter goeder trouw verstuurd op 20 december 2019. Een aantal dagen later vertrekt het schip uit Colombia, met aan boord container CSNU6556851. Er is 27 ton aan koolstof onderweg naar Zweden. Tussen de ruim vijfhonderd zakken 'antraciet' liggen echter ook zes zakken met speciale inhoud.

Röntgen

Begin 2020 is Henk weer op vrije voeten en terug in Zweden. Hij mailt naar het Colombiaanse bedrijf om te checken of alles goed is gegaan met de verzending. Op die vraag krijgt hij een bevestigend antwoord.

Drie dagen later, op 19 januari 2020, meert het enorme vrachtschip aan in Hamburg. De Duitse douane checkt de lading. Ook container CSNU6556851 gaat door het röntgenapparaat. De douanemedewerkers valt iets op. Tussen de honderden zakken koolstof, zitten er zes met een andere inhoud. Ze blijken ook anders dichtgenaaid. De zes zakken hebben niet één, maar twee naden.

Onderschat het niet, Henk! Veroordeelde Cris S.

Uit onderzoek blijkt dat er 300 kilo koolstofpoeder in die zakken zit, maar ook cocaïne. Een kleine 19 kilo van het Colombiaanse witte goud kan uit het koolstofpoeder worden geëxtraheerd. De partij drugs heeft volgens de douane een straatwaarde van zo'n 67 miljoen Zweedse kronen, omgerekend circa 6,5 miljoen euro.

Zweden ingeseind

Direct seinen de Duitsers hun Zweedse collegae in. Die doen onderzoek en besluiten om de eigenaar van het afnemende bedrijf Vita Buddha te gaan afluisteren. Op die manier komen Henk R. en later zijn oude maat Cris in het vizier van de Zweedse justitie. De Duitsers zetten de container weer aan boord om verder vervoerd te worden.

Het vrachtschip arriveert op 1 februari 2020 in de haven van Stockholm. Container CSNU6556851 wordt er direct vanaf gehaald en bewaakt door douanebeambten. De zakken coke worden er uitgehaald en de container wordt klaargezet om opgehaald te worden.

'Niet zo handig'

Maar het ijzeren gevaarte blijft wekenlang in de haven staan. Ondertussen proberen Henk en Cris alles om de container naar Hällaström te krijgen, de woonplaats van Henk en tevens vestigingsplaats van Vita Buddha.

Het was achteraf misschien toch niet zo handig om de container naar Stockholm te laten sturen, laten ze aan elkaar weten. De Zweedse hoofdstad is zo'n 600 kilometer verderop. Henk benadert tevergeefs verschillende transporteurs om de container te halen. Cris regelt 4000 euro transportkosten.

Afgeluisterd

Ondertussen bellen en appen de twee talloze malen met elkaar. Cris waarschuwt Henk om niet teveel via de 'normale' telefoon te bellen. Volgens hem kun je beter beeldbellen via WhatsApp of versleutelde berichten versturen via communicatiedienst Signal. Volgens hem luistert de politie altijd mee: "Onderschat het niet, Henk!"

Toch weten de opsporingsdiensten verschillende gesprekken op te vangen. Zo hebben de twee het erover dat 'een Caddy' wel genoeg is, doelend op een type transportbusje van Volkswagen. Daaruit blijkt volgens de Zweedse rechtbank direct dat Henk en Chris precies wisten wat er in de container zat. "Want als je 27 ton koolstof wilt vervoeren in een Caddy, moet je honderden keren heen en weer rijden. Maar zes zakken gaat prima."

Ingeluisd

Half maart 2020 worden de twee opgepakt. Ondanks het verweer dat ze er zijn ingeluisd, worden Tukkers Henk en Chris veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

Nadat ze in eerste aanleg worden veroordeeld en in hoger beroep gaan, wordt in hoger beroep het vonnis bevestigd. Daarmee is het vonnis onherroepelijk. Container CSNU6556851 werd leeggehaald en teruggestuurd. De lading drugs is vernietigd.

Later vandaag meer over het ingestorte zakenimperium van Henk R. en het spoor van financiële ellende dat hij met zijn failliete bedrijven achterliet.