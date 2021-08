Staantribune in De Adelaarshorst blijft gesloten

Go Ahead Eagles heeft besloten de staantribune toch gesloten te houden. Eerder deze week waren er nog plannen om de staantribune van kruizen te voorzien waardoor de tribune als 'zittribune' gezien kon worden. Eagles overwoog die maatregel omdat op die manier de toeschouwers beter over het stadion verspreid zouden kunnen worden.

"Na uitgebreid overleg met diverse betrokken partijen is er duidelijkheid gekomen over de manier waarop Go Ahead Eagles tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam invulling dient te geven aan de placering van alle toeschouwers in De Adelaarshorst", schrijft de club aan supporters.

Andere tribune

Het resultaat is dat de staanvakken zes, zeven en acht morgen tijdens het duel met Sparta Rotterdam gesloten zullen blijven. Supporters die een kaartje voor die tribunes hebben, kunnen de wedstrijd vanaf een andere tribune zien.

Go Ahead doet een dringend beroep op supporters om zich te houden aan de geldende coronamaatregelen. "De overheid zal het komend weekend, na het zien van de beelden in alle stadions, besluiten of de door clubs getroffen maatregelen acceptabel zijn. Daarbij is van groot belang dat supporters op hun stoel blijven zitten."

Consequenties

Als dat niet lukt, heeft dat consequenties, benadrukt Eagles. "Mocht het niet lukken, dan heeft de overheid al aangegeven de maatregelen te verscherpen en dat zal leiden tot minder supporters bij voetbalwedstrijden."