Langeler gaat wijzigingen doorvoeren bij PEC, Huiberts twijfelachtig, Saymak en Kersten ontbreken

Langeler kan geen beroep doen op Sai van Wermeskerken, Mustafa Saymak en Sam Kersten. Dean Huiberts staakte vandaag de training door een blessure aan het bovenbeen en is een twijfelgeval. Saymak viel vorige week tegen NEC geblesseerd uit en traint nog apart van de groep. Sai van Wermeskerken herstelt nog van een zware knieblessure en Sam Kersten is geschorst na zijn rode kaart van vorige week.

Kansen verdienen

De blessures en schorsingen zijn echter niet de enige reden voor wijzigingen volgens de trainer. "Ik heb vooraf gezegd dat je op het moment dat je twee keer speelt in een soort van vaste basis, en je haalt geen resultaat, dan vind ik dat jongens die in de buurt komen of ongeveer net zo goed zijn op trainingen ook kansen verdienen. Dus we gaan wel degelijk wat veranderen morgen."

Enorm klote

Langeler beseft ook dat de druk steeds groter wordt, naarmate de ploeg geen punten pakt. "Het liefst wil je er niet mee bezig zijn, maar het komt vanzelf naar je toe. Ook bij mezelf als trainer is het enorm klote als je een paar keer zo verliest. Zeker als je het gevoel hebt dat er meer had ingezeten. Dan wil je dat zo snel mogelijk omdraaien. Het liefst speel je de dag erna weer een wedstrijd en de dag daarna weer één om dat gevoel weg te bikkelen en toch ook vast te houden aan dat wat we goed kunnen en ook in de voorbereiding goed hebben gedaan. Dus hoe langer dat duurt en hoe langer zo'n resultaat uitblijft, des te meer gaat dat aan jezelf knagen als spelersgroep en staf. En wordt de druk van buitenaf groter. Dat is iets dat je als trainer in zoverre dat het niet je dagelijkse werk beïnvloedt. Want het gaat mij erom dat ik de spelers op de juiste manier klaar kan stomen voor de wedstrijd."