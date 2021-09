Esther is dolgelukkig met haar nieuwe trackchair: "Met deze rolstoel heb ik mijn vrijheid terug"

"Goed zo meisjes, keurig!" roept Esther vanuit haar nieuwe rolstoel tegen de pony's die netjes naast elkaar door de bak stappen. Ik volg Esther als ze voor de eerste keer in jaren weer met haar paarden en pony's kan trainen. Ze schiet vol als ze de pony's een zelf geplukt appeltje toestopt: "Ik word er emotioneel van dat dit nu weer kan, dit doet zoveel met me."

"Net een tank"

De brede rupsbanden trekken flinke sporen door het mulle zand van de paardenbak. Met haar gewone rolstoel was dit onmogelijk: "Dit is haast een tank, he", lacht Esther. Met de trackchair rijdt ze soepel richting de paardenwei. Kuilen, hobbels, boomwortels of losse stoeptegels, niets houdt haar tegen.

In de wei met drie grote zwarte paarden demonstreert Esther nog een bijzonder eigenschap van de trackchair: ze kan ermee rechtop staan en dan zelfs stukjes ermee rijden: "Zo ben ik op dezelfde hoogte als het paardenhoofd. Ik kan ze nu zelfs weer gaan borstelen, dat is toch fantastisch."

Esther in de trackchair met sta-functie (Foto: RT V Oost Jolande Verheij)

"Flabbergasted"

Esther kwam de trackchair online tegen bij een andere paardenliefhebber: "Ik was echt flabbergasted, dat dit bestond, ongelooflijk. We zijn direct gaan informeren en rekenen. Ze worden geïmporteerd uit Amerika, en zijn niet goedkoop. Ik heb er een paard voor moeten verkopen, en mijn menwagen. En met ons spaargeld en een erfenisje kon het precies."

Door corona was de levering vertraagd, maar afgelopen weekend kwam de trackchair eindelijk aan: 'Het is de eerste roze stoel in Nederland", lacht Esther. "Dat wilde ik heel graag en de fabriek heeft hem netjes zo gespoten."

De trackchair is geïmporteerd uit Amerika. Roze, op verzoek van Esther (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Smoothie

Van de paardenwei neemt Esther me mee naar de moestuin. Echtgenoot John had die al deels rolstoeltoegankelijk gemaakt, maar nu kan Esther overal bij: "We kunnen zo wel een lekkere smoothie maken", zegt ze terwijl ze een bosje groene blaadjes plukt: "Kijk, raapsteeltjes. Die zijn daar heerlijk in. En dan gaan we zo bramen plukken."

Voor het eerst in vijf jaar rijdt Esther zelfstandig over het smalle bospaadje op hun perceel naar de bramenstruiken: "Het lijkt zoiets simpels, maar dat ik hier nu met jou rij, en dit zelf kan laten zien, die zelfstandigheid, dat geeft me zoveel energie. Dat gun je iedereen met een beperking."

Voor het eerst in vijf jaar wandelt Esther met een pony (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Verhuur

De vrijheid die dat geeft, wil Esther graag met iedereen delen, dus komt de trackchair ook te huur. Gasten van het vakantieverblijf van de familie Verlinden kunnen hem dan gebruiken, maar ook mensen uit de omgeving die het Reestdal in willen.

Er zijn ook al plannen om met hulp van sponsors nog meer trackchairs aan te schaffen, ook eentje voor kinderen, vertelt Esther: "Ik kan me er nu al op verheugen dat hier straks een gezin samen het bos in gaat om bramen te plukken, en dat er niemand achter hoeft te blijven."

"De hele wereld"

Het lijkt een luxe, zo'n dure terreinstoel als je al een prima rolstoel hebt. Maar voor Esther is het veel meer dan rolstoel: "Ik snap best dat niet iedereen dit belangrijk vindt, om weer een paardenbak in te kunnen . Maar ik zit al vanaf mijn vierde tussen de paarden. Dat dit nu weer kan, voor mij is dat de hele wereld. En het maakt het ook mogelijk dat ik weer kan werken, en zo van betekenis kan zijn voor anderen."

Met een bak vol bramen en een flinke bos raapsteeltjes komen we terug bij de boerderij. Even later staat er een grote beker heerlijke smoothie voor me: "Dat ik dit voor het eerst gewoon helemaal zelf heb kunnen doen, dat geeft zoveel voldoening", glundert Esther. "Dat je kunt gaan en staan waar je wilt, De regie in eigen handen nemen."