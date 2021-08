Overleden miss Lotte van der Zee steunt postuum goede doelen die zij bij leven een warm hart toedroeg

Nadat Lotte van der Zee in februari 2019 tijdens een wintersportvakantie de dag voor haar twintigste verjaardag plotseling onwel werd en kort daarop in het ziekenhuis overleed, zetten haar vriendinnen spontaan een inzamelingsactie op touw. Bedoeld om de indrukwekkende uitvaart op de Grote Markt te bekostigen.

Daarvoor hadden leden van Lotte's hockeyclub en -team de stichting 'Uit liefde voor Lotte' opgericht. "Dat geld konden en mochten we gebruiken om de uitvaart te betalen", vertelt moeder Eugeniek. "Dat wat overbleef, was voor onszelf. Zodat we niet weer meteen aan het werk hoefden."

Onbehaaglijk gevoel

Maar Lotte's ouders Eugeniek en Bert bekroop toch een wat onbehaaglijk gevoel. "Het voelde gewoon niet goed. Geld gebruiken dat door zoveel mensen was ingezameld voor onszelf gebruiken."

Bert en Eugeniek van der Zee gaan geld doneren aan goede doelen, waar hun dochter Lotte zich zo voor inzette. (Foto: RTV Oost)

Daarop ontstond het idee het geld te doneren aan goede doelen. Het zijn doelen waar de Miss Teenager Universe 2017 zich tijdens haar leven voor had ingespannen. "Goede doelen dus die Lotte een warm hart toedroeg."

Loverboys

Eerder dit jaar was er al een actie met het Meldpunt Loverboy Problematiek, waarvan Lotte ambassadrice was en dat nu is omgedoopt tot Kenniscentrum Mensenhandel.

Maar Lotte spande zich volgens moeder Eugeniek ook in voor andere goede doelen. Zoals de Stichting Haarwens, dat haar doneert aan kinderen die door kanker hun eigen haar zijn kwijtgeraakt, en de Linda Foundation, de ideële organisatie rond tv-icoon Linda de Mol.

"En daarnaast zijn er nog twee goede doelen, waarvan ik de namen nog even stilhoud."

Het geld wordt morgen overhandigd tijdens de finale van de Miss Beauty of The Netherlands. "Daar mogen we ook dit jaar weer bij aanwezig zijn. Alleen nu met deze hele speciale reden."