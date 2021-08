Van Wolfswinkel en Brama terug in selectie FC Twente

Aanvoerder Brama heeft vrijwel de hele voorbereiding gemist door een knieblessure. Van Wolfswinkel, die trefzeker was in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard, ontbrak alleen in het duel met Ajax.

Probleem

FC Twente pakte toen knap een punt tegen de landskampioen: 1-1. "Maar na die wedstrijd heb ik wel gezegd: jongens, we hebben een probleem", aldus Jans.

"Want dit verwachten we als trainers nou elke week, die spirit. Dat is nu uit tegen Cambuur waarschijnlijk toch wat anders. Dan heb je niet een thuispubliek, maar een uitpubliek. Maar ik heb het gevoel dat de wedstrijd tegen Ajax heel goed is geweest voor het zelfvertrouwen van de ploeg."

Bewijzen

Tegenstander Cambuur promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie, maar wacht nog op de eerste punten. "Cambuur wil graag voetballen en dat zit er goed ingeslepen, dus we zullen dan ook goed druk op de bal moeten houden en moeten verdedigen", denkt Jans. "Maar ik denk dat we ook wat meer op de helft van de tegenstander gaan voetballen en de vraag is: kunnen we dat ook? Dat willen we graag bewijzen."

Radio Oost

Of dat gaat lukken is morgenavond vanaf 18.45 uur te beluisteren op Radio Oost. In De Oosttribune wordt live verslag gedaan van het duel tussen Cambuur en FC Twente.