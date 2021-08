Eén miljoen euro beschikbaar voor aanpak van overlast op Vechtdallijnen

De provincie Overijssel wil één miljoen euro beschikbaar stellen om de sociale veiligheid op de Vechtdallijnen te vergroten. In overleg met vervoerders Keolis en Arriva is een plan opgezet voor de inzet van vliegende teams op de Vechtdallijnen en het beter toerusten van personeel. Die aanpak loopt nu al, maar om er ook tot het einde van dit jaar mee door te kunnen gaan, is geld van de provincie nodig.

Een deel van het beschikbare budget wordt gereserveerd om, indien nodig, zo snel mogelijk in te kunnen zetten als de situatie daar om vraagt. Dat staat in een voorstel van het provinciebestuur aan Provinciale Staten. Op het traject tussen Zwolle en Emmen veroorzaken uitgeprocedeerde asielzoekers uit veilige landen vaak overlast. Dat varieert van zwartrijden en vandalisme, tot het bespugen en belagen van treinpersoneel. Gedeputeerde Staten moeten nog hun goedkeuring aan de plannen.

Vier maal per maand

In krap vijf jaar tijd is het aantal incidenten op de treinverbinding ruim vervijfvoudigd. Daarnaast is het aantal A-incidenten, dat zijn aangiftewaardige incidenten waarbij sprake is van agressie en geweld, toegenomen. Gemiddeld vier maal per maand is een reiziger of medewerker betrokken bij een A-incident, schrijft het provinciebestuur in het voorstel aan Gedeputeerde Staten.

Opvallend is dat de provincie Overijssel nu een miljoen euro beschikbaar wil stellen uit de Algemene Reserve. Eerder antwoordde Gedeputeerde Staten op vragen van de PVV dat dit bedrag van één miljoen euro niet alleen bestemd was voor de problemen op de Vechtdallijnen.

Om de overlast op de treinverbinding Zwolle-Emmen te bestrijden worden momenteel al 'vliegende teams' ingezet vanuit de stations in Emmen en Zwolle.

Vliegende teams

Arriva heeft in 2021 de provincie Overijssel verzocht een financiële bijdrage te leveren om de vliegende teams te bekostigen. Dit extra personeel zorgt voor een verbeterde veiligheid en vergroot het veiligheidheidsgevoel voor reizigers in de treinen. De provincie Overijssel is samen met Drenthe opdrachtgever voor de Vechtdallijnen. De provincie Drenthe heeft uitgesproken ook te willen bijdragen om de aanpak met vliegende teams tot eind 2021 door te zetten. Drenthe overweegt een bedrag van bijna een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen.

De inzet van vliegende teams betreft een pilot die in het najaar wordt geëvalueerd. Er is geen sprake van een structurele bijdrage vanuit de provincie.

De provincie wil een bedrag van bijna drie ton reserveren die later kan worden ingezet als dat nodig is. Op die manier denkt de provincie 'adequaat te kunnen reageren' op nieuwe ontwikkelingen die de sociale veiligheid op de Vechtdallijnen in gevaar brengt.