Quagliata "groot vraagteken" bij Heracles voor duel met NEC

Daarnaast is het twijfelachtig of doelman Janis Blaswich zijn rentree onder de lat kan maken. De keeper speelde vorige week een uur in de oefenwedstrijd tegen Almere City. Dat ging zonder problemen, maar daarna heeft de Duitser toch wat lichte klachten gekregen.

Honderd procent

Wormuth: "Het is nog niet zeker wat we gaan doen. Het moet honderd procent goed zijn met zijn spier, anders krijgt hij weer problemen en dat willen we niet hebben." Na de training van morgen wordt een besluit genomen.

Verdediger Marco Rente heeft de groepstraining hervat, maar het duel van zondag komt voor hem nog te vroeg. Kasper Lunding ontbreekt vanwege een knieblessure.

Goed counteren

Heracles speelde in de aanloop naar het seizoen een oefenwedstrijd tegen promovendus NEC en die werd met 1-0 verloren. "Trainer Rogier Meijer weet precies wat de ploeg kan en wat niet. En zo laat hij de ploeg ook spelen. Ze staan laag en proberen te counteren. En dat kunnen ze heel goed."

De wedstrijd in Almelo begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.