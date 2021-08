Verdachte (25) fatale mishandeling Enschede stuurde appjes naar vrienden: "Heb iemand zwaar KO geslagen"

De Haverstraatpassage in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

"Vechtpartij met vijf man in de stad gehad. Tanden nog in mijn hand. Mooi man", staat in één van de appjes die een 25-jarige verdachte naar zijn vrienden stuurde, vlak na een fatale mishandeling in Enschede. De berichtjes staan haaks op de verklaring die de verdachte gaf tijdens de zitting, waarin hij zegt dat hij juist geschrokken was.

De vechtpartij was vorig jaar augustus, op een uitgaansavond in het centrum van Enschede. Hierbij werd Marco van der Kolk met de vuist geslagen, waarna hij met zijn achterhoofd op de straat klapte. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De 25-jarige verdachte verklaart in de rechtbank dat hij was aangeslagen na het incident. "We hadden de vraag: 'hoe kon dit gebeuren?'"

WhatsAppjes

Maar uit verschillende WhatsApp-berichten die de verdachte naar vrienden had gestuurd, rijst een ander beeld. "Vechtpartij met vijf man in de stad gehad. Tanden nog in mijn hand. Mooi man." Dit appje stuurde hij volgens de rechter de dag na de vechtpartij.

Tekst gaat verder onder de tweet

Een ander berichtje: 'Heb iemand zwaar KO geslagen. Hebben ze KK hard weggeslagen.' De berichtjes geven een vertekend beeld volgens de verdachte. "Ik stuurde dit misschien wat stoerder in de groepsapp, dan ik er daadwerkelijk over dacht."

'Je dikt het altijd wat aan'

"Ik wist tijdens het sturen van die appjes nog niet hoe het met het slachtoffer was", zegt de 25-jarige. "Je dikt het altijd een beetje aan tegen je vrienden."

De rechter vraagt zich af of dat klopt. "Mogelijk vond u het wel lekker om daar te vechten?" Dat ontkent de verdachte stellig. "Ik kan mij voorstellen dat het lijkt alsof ik hier van geniet. Maar dat is niet zo. Het gaat toch om wat er gebeurd is, niet om de appjes die ik stuur?"

De advocaat van de verdachte noemt de appjes 'onhandig'. "Maar meer is het ook niet. Het was stoerdoenerij en het is niet hoe hij er echt naar kijkt."

Later vanmiddag wordt duidelijk welke straf het Openbaar Ministerie eist voor de verdachte.